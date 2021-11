Felipe 'Loco' Crespo inició su carrera como youtuber en el año 2010, con la finalidad de utilizar esta plataforma para generar contenido que no tiene mucho espacio en los medios tradicionales. Entrevistas sobre temas tabúes y polémicos, además de las conversaciones más sinceras con la gente en la calle -con un toque de comedia y humor negro-, le han servido de receta para fidelizar al público y convertirlo uno de los youtubers más reconocidos del Ecuador.

Felipe posa con su placa dorada que solo tienen los youtubers con m{as de 1 millón de suscriptores. VALENTINA ENCALADA ORTEGA

En septiembre de este año, el 2021, alcanzó el millón de suscrptores en su canal de Youtube, un número que para él refleja “su esfuerzo y ganas de superarse día a día”. Recibir la placa dorada es un reconocimiento que toma años para youtubers como Felipe, que no se basan en tendencias de videojuegos o series, sino que mantienen el estilo de descubrir nuevos personajes cotidianos con características únicas que llegan a convertirse en queridos por la gente.

Es por esto que el ‘loco Crespo’, ha decidido lanzar sus nuevas figuritas de colección que reúnen momentos y personajes icónicos que han aparecido en su canal y que incluso se han convertido en parte de la cultura popular guayaquileña. Entre ellos están 'Jorgito Guayaco', quien que se hizo viral por primera vez cuando apareció en un video diciendo su famosa frase: “chúpalo”, además de 'La Brandon' y ‘la Travelina’.

Los muñequitos forman parte de la primera serie de coleccionables. Crespo cuenta que este es un proyecto que lo pensó desde el año 2019, sin embargo, por la pandemia y falta de presupuesto, tuvo que aplazarlo. Este 2021 pudo concretarlo, además de camisetas y demás artículos que le piden sus seguidores para inmortalizar una de esas tantas frases que en algún momento han usado. Por ahora, los vende directamente en su cuenta de Instagram.

SU FAN DE ORO

Llegar al millón de seguidores es un sueño cumplido para el loco Crespo. "Desde que empecé en Youtube, he ido creciendo de a poco, hay mucha gente que me quiere y mucha que me odia, sin embargo, mantengo mi estilo transgresor y atrevido". Pero hay algo que lo hace un poco más emotivo, es que esta placa dorada, se la dedica a su abuelo fallecido y a quien siempre llamó su "Fan de Oro". Cuenta también que mientras visitaba la tumba de su abuelito, recibió la noticia de de que había llegado su placa, y esto lo emocionó porque le hubiera gustado que él esté presente para verlo.

Además de ser creador de contenido para Youtube, el 'loco Crespo' se mantiene activo siempre en todas las redes sociales, y su más reciente 'sorpresa' es que también ha creado un perfil en Onlyfans, donde comparte contenido exclusivo para adultos.