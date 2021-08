¿Cómo evitar que actos como los de Andrés Pellacini se repitan?

Andrés Pellacini fue suspendido por 15 días en radio DiBlu, en la cual presenta el espacio 'Mucho que contar' tras sus declaraciones sobre el feminismo y la situación de las mujeres en Afganistán en un debate con el resto de sus compañeros, la semana pasada. “Las invito a todas las feministas vayan a trabajar a Afganistán”, dijo el también actor, recordado por la serie 'Solteros sin compromiso'.

Además manifestó: “Si una mujer sale de una forma provocativa a una zona peligrosa, está provocando que la violen”. Estas opiniones generaron reacciones de indignación, se exigieron disculpas y hasta se pidió su cabeza. Gente del medio opina sobre las medidas tomadas, cómo evitar que estas situaciones en contra de las mujeres se repitan y cómo este hecho despierte conciencias.

Marián Sabaté: "Lo quieren sancionar con la ley, no con una repelada"

La expareja de Andrés Pellacini y presentadora, Marián Sabaté, afirma que él no es un mal ser humano: Todos ya lo conocemos, tiene una forma de pensar de otro planeta. A quién le sorprende un comentario fuera de lugar, absurdo o loco de Andrés, a nadie. Es capaz de decir cualquier cosa porque es así. Yo que lo conocí, sé que no es una mala persona, pero hasta ahorita no descifro su forma de pensar. Fue horrible y fatal lo que dijo, creo que se voló, aceleró o lo explicó de mala manera.

No sé qué decir para ayudarlo porque no tiene ayuda. El peor enemigo de Andrés es él mismo con su propia lengua. Si en una playa nudista en España, me saco la parte de arriba del bikini o ando en bolas porque la ley lo permite y nadie mira a nadie, le estoy dando derecho a un hombre para que me meta la mano o atente contra mi cuerpo. Con esos pensamientos retrógradas es mejor no desgastar mi intelecto y lengua. La mujer puede ir en bolas o en transparencias, nadie tiene derecho a tocar su cuerpo porque lo está mostrando, es decir que si no sale en cuello de tortuga, manga y falda larga está dando chance.

Andrés es muy frontal, si pide disculpas es porque lo están presionando o siente que metió la pata. Lo que hizo lo hizo, aquí hay consecuencias. Me han llamado abogados, asambleístas y mujeres de derecho que quieren tomar acciones para sancionarlo con la ley no con una repelada.

María Fernanda Perrone: "Defiendo la libertad de expresión y la censura propia"

Hay pensamientos y sentimientos que no se deben decir. Yo defiendo la libertad de expresión, pero también la censura propia. Esa que tú te impones. Las disculpas pierden su valor cuando son por obligación y no por convicción.

¿Qué debemos hacer? Ahondar más, en espacios públicos y privados, sobre los múltiples problemas al que nos enfrentamos las mujeres y la sociedad en general. Si el COIP señala este comportamiento como un delito, entonces la ley debe aplicarse”, expresa María Fernanda Perrone, presentadora de 'Entre ellas', de TC.

Emma Guerrero: "Equivocado o no, dijo lo que piensa"

La actriz e influencer Emma Guerrero considera que no tiene porqué opinar sobre los comentarios de Andrés Pellacini. “Lo que puedo decir es que uno de los valores del ser humano que cada día va desapareciendo es el respeto.

Si las personas decidieran respetar, no habría lugares por donde no se pueda caminar, no habría ropa que no se pueda una mujer poner, no habrían violaciones, no habrían feministas impulsando nuestros derechos y no habría muchos como él que basen sus patanerías en el comportamiento de una mujer. Equivocado o no, dijo lo que piensa y el problema no es ese, haberlo dicho en un medio de comunicación fue el error”.

Juan Fernando Velasco: "Disculpas obligadas no sirven"

”Más allá de que alguien diga las barbaridades que se le ocurran amparado en la libre expresión, la discusión debería centrarse en la responsabilidad de medios que dan espacio a esas barbaridades. Las disculpas, si no son sentidas, no sirven de nada. Peor si es por obligación”, dice el músico y exministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco.

Cristina Reyes: "Una opinión despreciable que no configura un delito en sí misma"

“Es triste que en pleno siglo XXI todavía existan personas que tengan pensamientos despreciables. Por un lado no solo por la situación trágica que vive la población civil en Afganistán, sobre todo las mujeres, no se entiende el contexto geopolítico, la violencia de los talibanes, además no se puede tratar de hacer comparaciones, burlas o sarcasmos respecto a las causas feministas, demostrando una profunda ignorancia, olvidando hechos históricos importantes porque gracias a esas luchas las mujeres hemos logrado derechos consagrados, como al trabajo o a libertades individuales, que aunque estén consagrados aún se contraponen a una cultura machista y violenta en la que seguimos viviendo”, dice la abogada Cristina Reyes.

Aclara que hace este análisis porque “no faltarán los que digan que tenemos la libertad de expresarnos, pero esa libertad debe tener ciertas consideraciones cuando somos personajes públicos y la responsabilidad de emitir comentarios a través de un medio. Hay que valorar el contexto en el que se emiten. Debe existir un sentido de responsabilidad de conciencia por los tiempos complicados que atravesamos. Esto nos debería hacer pensar que se daña a otras personas.

Pedir disculpas, ¿estas tienen el afán de conciliar o remediar una ola de opinión pública indignada por el maltrato a las mujeres?, no lo sé. Esta opinión despreciable, llena de ignorancia y de prejuicios no configuran un delito en sí misma, pero ha provocado una gran indignación en la sociedad. Considero que debe darse un gran cambio cultural. Aunque vivimos en una sociedad aparentemente libre, hay todavía muchas circunstancias de violencia hacia las mujeres. Los procesos serán muy complejos, peor con ese tipo de mentes. No sé qué tan fáciles sean de cambiar”.

Mayra Montaño: "Superó el límite de lo tolerable"

“Hay situaciones que merecen una simple y normal disculpas de caballero o ser humano. Pero el Sr. Pellacini está acostumbrado a eso y más, ya superó el límite de lo tolerable y cree que puede vomitar su veneno. No se puede burlar de la dolorosa situación que están viviendo estas mujeres y es más todo un país que sufre la secuela del desorden humano. Mujeres que atraviesan un infierno y él se burla, tienen que seguirle una causa penal por incentivar la violencia en el mundo y violentar la vida de seres en estado de vulnerabilidad, a la reja y que aprenda a respetar. Ratatatatatatatata el patrooon”, comenta Mayra Montaño (La Bombón), presentadora de 'DespiérTC', de TC y concejala de Guayaquil.

Adriana Peralta: "Estar detrás de un micrófono es una gran responsabilidad"

La presentadora y reportera de 'La Noticia', de RTS, Adriana Peralta, está en total desacuerdo con las expresiones con tintes misóginos, que inciten al odio y desmerezcan la lucha de las feministas a nivel mundial. “Es hora de sensibilizarnos como sociedad y no basta con una disculpa forzada porque no ha sido la primera vez que él emite comentarios desatinados. Estar detrás de un micrófono es una responsabilidad gigante que debe ser tomada como tal por profesionales reales con un verdadero pensamiento crítico”.

Denisse Molina: "Los comentarios de odio no hacen bien a la sociedad"

La comunicadora de 'Televistazo', de Ecuavisa, Denisse Molina considera que cuando una persona es obligada a disculparse y lo hace precisamente por obligación no genera ninguna reacción. “Creo que como comunicadores tenemos que tener más cuidado a quiénes abrimos micrófonos, se pueden generar comentarios de odio que no le hacen nada bien a la sociedad. Se lo debe hacer a personas con criterios formados, no se trata de coartar la libertad de expresión, pero tampoco se puede llamar a cualquier cosa libertad de expresión”.