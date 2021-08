Andrés Pellacini: "No pediré perdón porque no he cometido ningún delito"

El actor y comunicador guayaquileño Andrés Pellacini se ha visto en el ojo del huracán en los últimos días. Sus comentarios en un programa de radio acerca de las feministas que deben ir a Afganistán y de las mujeres que por vestir provocativamente son violadas, alborotaron las redes sociales.

Por tres días su nombre ha sido tendencia en Twitter y la avalancha de comentarios, la mayoría en contra, han alzado la voz del Cepam (Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer Guayaquil) e inclusive de la asambleísta Johanna Moreira, quien pidió a la Defensoría del Pueblo que dicte medidas por las declaraciones realizadas en un medio de comunicación por contener “mensajes con contenido de odio, discriminatorio y misógino”.

En exclusiva, el recordado Fernando Rendón, de Solteros sin compromiso, habló para EXPRESIONES de la situación mediática que vive tras esta nueva controversia en la que se ha visto inmerso. “No pediré perdón porque no he cometido ningún delito”, señaló.

Respecto a mandar a las feministas a Afganistán, indicó que fue un sarcasmo y que no va contra las mujeres a quienes respeta, sino contra aquellas “feminazis” que han causado caos y violencia en calles e iglesias. “Es increíble que no pueda opinar sobre algo y dar mi punto de vista y que tomen solo un extracto de un video y no ver todo el contexto. De eso se agarra el mismo grupo de siempre en Twitter, lo replican 500 cuentas, muchas de ellas escondidas en seudónimos”.

Está a favor de una regulación en las redes sociales, pues no es posible que un grupo pida la cabeza de alguien y afecte su trabajo y entorno .“Me pregunto por qué no se debate este tema. Me encantaría discutir acerca del feminismo extremo que no busca igualdad, sino imponer su postura con violencia”.

Concerniente a que la mujer es violada muchas veces por vestir provocativamente, enfatizó que es así. “Claro que no es no, pero cómo le dices no a un enfermo violador con un cuchillo. Recuerdo que conocí a alguien que había sido manoseada y no lucía ningún escote, le pregunté qué hubiese pasado si llevaba falda corta y me respondió que seguramente habría sido violada”. Por último, indicó que está tranquilo y que no tiene problemas en la emisora donde labora

