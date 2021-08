Andrés Pellacini no quería, pero ahora pedirá “disculpas sin ningún problema”

Este no es el primer escándalo que rodea los comentarios desacertados de Andrés Pellacini.

El actor y comunicador guayaquileño Andrés Pellacini se metió en el ojo del huracán en los últimos días. El 17 de agosto de 2021, en su programa radial 'Mucho que contar', transmitido por radio Diblu, 'envió' a las feministas a Afganistán y asoció la vestimenta provocativa de las mujeres a la razón por la que son violadas, y con ello despertó la indignación en las redes sociales, sobre todo de mujeres y defensores de los Derechos Humanos.

El miércoles en la noche, en entrevista con EXPRESIONES, luego de dos días como tendencia en Twitter y una avalancha de comentarios -la gran mayoría negativos- aseguró: “No pediré perdón porque no he cometido ningún delito”.

Pero el jueves su posición cambió. Al mediodía, luego de que, a petición de la asambleísta Johanna Moreira, la Defensoría del Pueblo emitiera medidas de cumplimiento obligatorio en su contra para que, en el término de dos días, emita sus disculpas públicas en el mismo espacio y horario de su programa radial, Pellacini aparentemente retrocedió en su posición. Aseguró a este medio que él jamás se dirigió a las mujeres feministas ecuatorianas, “a las que respeto”, sino “a un grupo radical feminista de pañuelos verdes que están en Chile y Argentina y que han causado caos y violencia en calles e iglesias”.

Si no cumplen en las disculpas, sí podría activarse la Fiscalía de oficio por incumplimiento de decisiones legítimas, que tiene sanción privativa de libertad Johana Moreira, asambleísta

Así lo dijo repitiendo términos que generaron la polémica por ofensivos, y, además, que “si este grupo (las ecuatorianas), al que yo nunca mencioné, se sintió mal, yo encantado no solo les diré que jamás fue mi intención hacerlas sentir mal y les ofreceré mis disculpas sin ningún problema”.

Además de aquello, se solicitó a los responsables de radio Diblu y del programa radial ‘Mucho que contar’ que, en el término de cuatro días, emitan un programa en el mismo horario en el que aborden temas de violencia y discriminación de género, con la presencia de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos, de forma que haya contraste de información frente a las opinones sesgadas y violentas emitidas por Pellacini.

Andrés Pellacini: "No pediré perdón porque no he cometido ningún delito" Leer más

Por otro lado, el comunicado indica que los responsables del espacio radial, así como quienes participaron en la emisión que ha sido cuestionada, asistan a un proceso de sensibilización de derechos humanos con énfasis en enfoque de género, organizado por la Defensoría del Pueblo en coordinación con el medio de comunicación.

La Directora Nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia Contra la Mujer y Basada en Género de la Defensoría del Pueblo dará a conocer esta medida de cumplimiento obligatorio a la Fiscalía General del Estado para los efectos establecidos por la ley.

En contexto

El 17 de agosto pasado, en su programa radial Mucho que contar, en Radio Diblu, el actor lanzó: “Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán” y, simulando el destino que les esperaría fingiendo disparar una metralleta, explicó que justamente por eso “las estoy mandando a toditas allá”.

Según la Institución Nacional de Derechos Humanos, estas expresiones contravienen la lucha de las mujeres en Ecuador y el mundo y vulnera su condición y dignidad.