Bárbara Fernandes: "Mi orientación sexual la conocía desde niña"

La orientación sexual de Bárbara Fernandes no era un secreto para el círculo familiar, incluida su madre, la presentadora Marián Sabaté, y de amigos cercanos. Recientemente la actriz la hizo pública subiendo una foto con su pareja, Pamela Dueñas, en las redes sociales.

Jonathan Luna sufrió una intoxicación respiratoria por inhalar gases tóxicos Leer más

Según confiesa, desde niña supo que era bisexual, pero le tomó tiempo admitirlo. El 15 de agosto cumplirá 28 años. A sus casi tres décadas de vida dice sentirse plena y feliz. El próximo mes volverá a la televisión en la serie 'Casi cuarentonas', de TC, de la productora de contenidos Rompekbezas, que dirige Catrina Tala.

Siempre fue curvilínea, ahora luce delgada. Cuando todavía estaba casada con el actor y director Michy Zelaya viajó a España, donde estudió cine, es profesora en danza aérea, coach en meditación y se prepara en yoga para ser maestra y para ser coach en Ayurveda, medicina tradicional y alternativa de la India. “Solo aspiro a vivir en paz y fluir”.

Casi nunca ha contado detalles de su vida privada, sin embargo, ahora acaba de presentar a su novia por redes sociales.

Casi ninguna relación la he hecho pública, pero en este caso me siento muy feliz y enamorada, quería subir una imagen como cuando estoy con la familia y amigos. Me tomo fotos con Pamela, con quien paso mucho tiempo. Pero debía editar o cortarla a ella para que no la vean. No me parecía lo correcto porque soy feliz y no debo sentir miedo, yo decido hasta qué punto cuento o muestro.

¿Se cansó de ocultar su orientación sexual?

Exacto. Si me siento plena no creo que deba ocultarlo. Cada relación es particular y un mundo, no se trata de ocultar ni exhibir, simplemente me nació hacerlo. Mi pareja no se siente incómoda porque suba una foto con ella en las redes sociales.

¿Cuándo y cómo descubrió que le gustan las mujeres y los hombres por igual?

Sé que soy bisexual desde chiquita, sé de mi orientación sexual desde niña, pero me costó mucho hablarlo y aceptarlo. He hablado con transparencia de arte, espiritualidad, sexo… de lo que soy, pero de mi vida personal es algo que no cuento fácilmente. Decía que me enamoraba del alma de las personas, pero no profundizaba en el tema. No tenía la obligación, no necesitaba hacerlo.

José Luis Arévalo: "Soy un tipo superbacán, normal y real" Leer más

¿Le daba miedo aceptarlo?

De niña sentía miedo salir del clóset por los prejuicios que existen, que es pecado, que nos vamos a ir al infierno. El pilar fundamental en mi vida ha sido la psicóloga, me di cuenta de que tuve más relaciones con chicos que con chicas porque me sentía mal y culpable. Salí con un par de chicas antes, pero es la primera vez que me permito tener una pareja estable. Ahora me siento con un peso menos encima, es un alivio.

¿Su matrimonio con Michy Zelaya fue para evitar los cuestionamientos sociales?

Desde siempre las mujeres y hombres me han gustado por igual. Sentí miedo e inseguridad por el juzgamiento de la sociedad hasta inicios de los 20 años. Cuando conocí a mi exesposo Michy ya había aceptado mi bisexualidad, lo sabía mi entorno, me refiero a gran parte de mi familia y amigos. Me sentía cómoda con mi orientación sexual. A él se lo conté de inmediato.

Nosotros estuvimos juntos cinco años y casados, aproximadamente dos. En ese momento era la persona que quería. Ahora nos llevamos muy bien, somos amigos. Pamela no tuvo nada que ver con nuestro divorcio. A ella la conocí tiempo después. Cuando Michy se enteró, se alegró porque sabe que soy feliz.

Cuando se casó con Micky Zelaya. Archivo

¿Cuál fue la reacción de su madre?

Mi madre es una mujer abierta y con ese tema también lo es. Me preguntaba cuando yo era adolescente, si me gustaban las chicas, le respondía que no hablara tonterías. Cuando se lo conté, me dijo que ya lo sabía, la misma respuesta la obtuve de mi padre (Marcelo Fernandes) y de mis amigos.

Todos lo sabían y lo aceptaban, menos yo. Mi papá me dijo que se sentía triste porque viví con ese peso durante mucho tiempo y que solo quiere que sea feliz y un gran ser humano.

¿Cómo conoció a su novia? ¿Cómo surgió esa relación?

Con mi pareja nos complementamos de muchas maneras. Pamela es muy talentosa, hace cine, videos y cortos. Recién cumplimos un mes juntas. La conocí durante la presentación de una obra ('Buenas vibras') que escribí. Me acerqué a saludar porque estaba con una amiga. Siempre fui tímida con las chicas, pero con ella no.

Conversamos mucho y salimos. Estoy feliz de decir públicamente que soy bisexual, me amo como soy. De niña pensé que era la única. Teníamos varios meses saliendo, pero hace uno se oficializó la relación.

Muchos jóvenes por miedo a ser juzgados a veces caen en excesos o van sin rumbo por la vida.

Creo que se debe pedir ayuda a través de terapias con psicólogos o conversar con personas de confianza que no los juzgarán o criticarán. En esos momentos hay mucha confusión. Pertenezco a la Fundación Diálogo Diverso. Ahí existe ayuda profesional gratuita. Salir del clóset lo hice a mi tiempo y ritmo. La orientación sexual no define la calidad de seres humanos que somos y merecemos un lugar en este mundo.

¿La maternidad la descartó?

No me quita el sueño ser madre, pero últimamente se ha despertado mi instinto materno. No lo descarto, pero no he pensado en la forma, ahora existen muchos métodos, entre ellos, la adopción.

¿Sigue con las terapias?

Son la columna vertebral de mi vida, mi sesión con la psicóloga y mi meditación son lo más importante. Durante la pandemia no tenía dinero para ir donde la doctora, pero lo sacaba de cualquier lado. Todos tenemos en algo que trabajar. Sin salud mental no se puede hacer el resto en total armonía

¿Ha perdido mucho peso?

Siempre fui curvilínea, no he hecho nada para perderlo. Desde pelada era traumada con el peso y hacía dietas, pero volvía a subir. En la pandemia empecé a bajar, sin buscarlo y no lo he recuperado.

¿Tal vez se relajó mentalmente?

Creo que hay algo de eso. Ahora que estudio yoga y medito, sé que cuando estamos estresados se nos dificulta perder peso y retenemos líquidos. También dejé de comer carne.

¿Existía algo que la estresaba?

Mi estilo de vida es muy acelerado, así es la vida de los artistas, si no se ponen límites aquello nos consume. En la pandemia me dio una depresión sumamente fuerte, toqué fondo. Desde niña sufría de depresión y ansiedad. Estuve tan deprimida que dije que no volvería a ese estado.

Me tatué la fecha, el 5 de junio del 2020. Fue el primer día de mi vida. No iba a desperdiciar más tiempo sin ser feliz y tratando de complacer a los demás. Las personas nos quedamos en casa por el encierro, no teníamos cómo evadir ciertas situaciones. En mi caso, me quedé con mis fantasmas y miedos.

¿Qué no la dejaba ser feliz?

Desde niña sentí miedo y presión por el nivel de exposición de mi vida por la actividad de mi madre. Me marcó aquello. Tuve que trabajarlo en terapia para soltarlo y que no me importe lo que opine la gente. Era algo que me tocó vivir sin yo pedirlo. El otro día encontré un recorte de periódico en el que aparezco a la semana de nacida, cuando me llevaron a sacar la cédula.

Es la consecuencia de que mi mami es una persona muy querida. Los hijos de conocidos no tenemos el libre albedrío para elegir si queremos estar expuestos. Mi mamá me enseñó a que me resbale la opinión de la gente. Lo he logrado, aunque soy un ser humano y hay momentos de fragilidad. La televisión para mi mamá es su vida, no se lo reprocho porque con ella me dio de comer, estudios, todo.

Siempre la vida de Marián ha sido como una puerta abierta.

Pero la puerta abierta de ella, no de sus hijos. Ahora siento que fue un aprendizaje. Soy sensible y debo cuidar siempre mi nivel de exposición.

Una de las recientes producciones en la que se vio a Bárbara Fernandes fue en la telenovela de Ecuavisa 'Sí se puede'. Volverá en 'Casi cuarentonas', de TC, que se estrenará en agosto. El papel que interpretará se llama Lucía. Una mujer que atraviesa por etapas complejas, con una vida desordenada y que llena sus vacíos emocionales de diferentes maneras.

“Creo que el personaje es responsable de sus acciones, pero no la podría juzgar ni a ella ni a ninguna mujer, siente mucha presión de la sociedad, cada quien aprende a su ritmo. Si existiera en la vida real, quisiera abrazarla, le diría que acuda a terapia y que sane sus heridas. Me genera muchas emociones”, cuenta.

No es la única serie en la que ella aparecerá, además 'Bendito matrimonio'. No hay fecha exacta de lanzamiento y es a través de la web. Le da vida a Camila. El actor Sebastián Perdomo será su pareja en la ficción. La historia girará en torno a tres matrimonios en sus distintas etapas.

Bárbara trabaja en un emprendimiento propio del cual prefiere no dar detalles. Además con su profesora Sonia Valverde ofrecerá el taller Dominio escénico holístico en la academia Arts Yoga University.

En las redes sociales promociona juguetes sexuales…

De la sexualidad debe hablarse sin tabú, en Ecuador existe mucho miedo todavía. Los juguetes nos ayudan en nuestra salud sexual, el goce o placer es importante en la vida de los seres humanos.

¿Solo los promociona o también los usa?

No daré detalles, pero por supuesto que tengo mis juguetes y los uso. La sexualidad es lo más natural. Una de mis metas es ser lo más libre posible y ayudar a otros para que lo sean.