Jonathan Luna sufrió una intoxicación respiratoria por inhalar gases tóxicos

El cantante y compositor Jonathan Luna vivió una desagradable experiencia que lo llevó a la clínica y puso en peligro su vida. En los techos de algunas casas los murciélagos a veces hacen sus cuevas.

Manuel Wolf quería morir sin dolor y de un infarto Leer más

Ahí depositan lo que se conoce como guano o sus desperdicios. El artista tenía conocimiento de que se habían metido varios de estos animales, pero se despreocupó. Cuando quiso limpiar, subió al tumbado.

“Alumbré y habían unos 10 murciélagos que hicieron un nido en una parte inaccesible del techo, que estaba lleno de guano. Aparte vi que salieron dos cucarachas en ese espacio reducido, sin ventilación, vacié casi medio frasco de veneno, barrí y levanté, no solo el guano, también el polvo del cemento y el polvo del techo. En cinco minutos empecé a sentirme muy mal, bajé y no podía respirar. Así es la vida de frágil".

José Luis Arévalo: "Soy un tipo superbacán, normal y real" Leer más

Mi esposa me pedía que me calme, que tome agua, lo hice pero no me pasaba, por el contrario, me sentía más asfixiado. Empecé a toser y sentía que mi garganta se cerraba, mi nariz también estaba congestionada y el cuerpo me picaba. De la nada, mi hijo Isaac, de 4 años, llegó con las llaves del carro y el celular, él nunca hace eso. Mi esposa se subió al vehículo con Isaac, pensaba ir a la clínica que quedaba a 15 minutos, sentí que no llegaba y entré a un consultorio que encontré. Justo había un médico. Si me demoraba más, tendrían que haberme intubado”. Sufrió una intoxicación respiratoria por inhalar gases tóxicos.

Jonathan contó a EXPRESIONES que está mejor, pero que todavía su saturación de oxígeno no es la normal. Cometió un error, haber hecho esa tarea él, sin mayor conocimiento. Generalmente gente experta fumiga los techos cuando hay murciélagos y por el poder del veneno piden a los habitantes que no estén presentes y además irse a otra vivienda (con las mascotas) como mínimo desde un viernes hasta el domingo. Hay que dejar ventanas abiertas.