José Luis Arévalo: "Soy un tipo superbacán, normal y real"

Si una palabra define a José Luis Arévalo (42) es la versatilidad. Es abogado, relator, presentador, animador, actor, cantante e imitador de voces. Siempre alegre. El carácter cuenta que lo heredó de sus padres José Milton y Gladys Margarita, quienes ejercieron la docencia. Él fue su profesor universitario cuando estudiaba Leyes y ella en el Domingo Savio le daba Ciencias Naturales. “Así pasé de año”, cuenta entre risas.

Saltó a la palestra como relator al ganar el reality 'Relator DiBLu'. Su colega y concejal Andrés Guschmer lo bautizó como ‘El bacán del gol’. Ahora es relator de GolTV Latinoamérica, presentador en 'El despertar de la noticia', 'La noticia', primera emisión y 'Noticias de la mañana', de RTS.

Aunque no ejerce como abogado, colabora en las empresas familiares, y es parte de 'El Team', un programa de variedades creado hace 11 años (como espacio deportivo) y que se emite por Play FM.

En sus apariciones televisivas viste los trajes del diseñador Roberto Rivadeneira. De piel canela, alto (1,78 metros) y pesa 218 libras. Aunque en persona luce más delgado. “No ha sido tan gordo ni tan feo”, le dicen algunos de sus seguidores cuando lo ven en la calle. Entonces José Luis les responde entre risas, “ya mejor no siga hablando”.

Está casado con Abigaíl Camposano y tiene dos hijas, María José (18) y Camila (11). Practica la meditación y va al gimnasio. La piel de sus brazos está tatuada con sus estrellas favoritas, Jack Nicholson, Heath Ledger, Marlon Brando, Al Pacino y Silvester Stallone, porque le encanta el cine y la interpretación.

¿Qué tan bacán es usted?

(Piensa) Soy un tipo superbacán porque soy como me presento, sin poses, ni divismos. Soy extrovertido, carismático, real y normal.

En la TV es bromista, juguetón… en la vida real a veces estas personas son malgenio o amargadas…

Casi nunca me enojo, pero cuando eso ocurre, es de verdad. Creo que es porque soy de signo zodiacal Virgo, tiene que ser algo muy grave para perder la paciencia. Soy cargoso, alegre… aunque mi esposa dice que no soy así en la casa.

Regularmente soy cómico, mis amigos me invitan a las reuniones para hacer imitaciones, animaciones y cantar, soy pésimo para contar cachos (risas). Es algo contradictorio porque monté mis monólogos. Presenté el Bacán del gol show, con Jefferson Herrera inauguramos La Bota y tenía la banda José Luis Arévalo y La Descarga. Pero tuve que dejarla por los ataques de ansiedad y pánico que me daban.

¿Por qué es tan ansioso?

El estrés es el motivo, eran ataques muy feos y frecuentes, el cuerpo me estaba dando un mensaje y me pedía que baje las revoluciones, llegaba a mi casa a las dos de la mañana y debía salir a las cuatro y media, casi no descansaba ni los fines de semana. Se ve la muerte, duele el pecho, no se puede respirar y se oscurece todo. Por ello hago una meditación guiada que ayuda a manejar las emociones.

Usted y Mayra Montaño (La Bombón) han logrado entenderse muy bien...

Existe química, somos muy parecidos, nos presentamos tal cual somos, hemos hecho buena dupla, ella tuvo a su lado buenos compañeros en Canal Uno. Yo llegué primero a RTS con 'La fiesta del gol' (Mundial de Fútbol, 2018). Confieso que me preocupaba cómo iba a ser nuestra relación laboral, pero todo fluyó. Soy medio negrito, ella es negrita, es la única diferencia (risas).

¿Alguna vez se sintió discriminado porque no es el presentador que se acostumbra a ver en TV?

En lo absoluto. La Bombón y yo somos comunes y silvestres, como las personas que se ven en la calle, así es la mayoría. Nos dicen que nosotros los representamos y que yo soy como del barrio. Se parece a tal o cual.

Es usted quien le lleva el dúo y eso se nota en la pantalla...

Siempre le digo la diva, la diosa de ébano, la diosa de las noticias, como en el voley le doy la jugada servida para que ella remate. Muchos piensan que nuestras ocurrencias son parte del libreto, todo es espontáneo. Ambos hemos trabajado en radio y ese oficio da mucha improvisación, hay que ser ágil mentalmente, tener chispa, don de palabra y transmitir lo que no se ve, es diferente a la televisión.

¿Seguramente querrá que la tierra lo trague cuando ella mete la pata?

Mete la pata siempre. A veces nos dicen, cuidado, pero ya está hecho. Nosotros le ponemos nuestro estilo a las noticias de crónica roja. A esa hora de la mañana hay que dorarle la píldora al televidente para que asimile ese contenido. La única manera de llegar es ponerle un poco de humor. Cuando no está se la extraña.

La química que proyectan los llevó a ser imagen de un almacén de electrodomésticos...

Nos llamaron de una conocida firma para una cuña publicitaria en TV y vallas. Nos compararon con los actores Flor María Palomeque y David Reinoso, pero no tiene nada que ver. Nos ha ido bien y seguiremos.

Sueña con doblar voces en películas. Álex Lima // EXPRESO

Otro de los talentos de José Luis Arévalo es imitar voces y lo hace desde niño cuando estaba en la escuela. Siempre lo ha hecho de manera empírica. “Mi sueño es doblar voces en películas, como lo hacen Eugenio Derbez y Alfonso Obregón, quiero perfeccionar la técnica, ser un profesional del doblaje. Aparte de imitarlas, hay que actuar. En el programa radial El Team, yo molestaba a mis compañeros en los cortes comerciales, me pidieron que esas voces las hiciera en vivo”, cuenta orgulloso de su habilidad.

Entre las voces que imita están las de dirigentes deportivos, de comentaristas como Roberto Bonafont y Omar Machado, de un doctor gay y la de una joven periodista. Algunos son personajes conocidos, otros fueron creados por él. Gozan de la aceptación de los oyentes.

Usted es muy versátil, de la crónica roja salta al deporte en el informativo de RTS y luego presenta temas variados en 'Noticias de la mañana' en ese mismo canal...

Hago un clic, apago uno y enciendo otro, me desconecto.

En ese espacio surgió el amor entre Isaac Delgado y Úrsula Strenge, ¿sospechó que sostenían una relación?

No imaginé aquello, me tomó de sorpresa, nunca vi nada que me hiciera sospechar.

No falta quienes opinan que usted fue el celestino, el que tapó todo…

Así me lo dijeron, pero no es cierto. Ellos supieron ser discretos, no sé desde cuándo están juntos. No faltaron quienes dijeran que me utilizaron (risas).

De alguna manera también se convirtió en un personaje mediático tras conocerse este romance...

Salía en las fotos, en la mayoría de las imágenes estábamos los tres. Hacen una bonita pareja, ojalá sigan de largo.

Cuando se fue Úrsula, ocupó su lugar Luisa Delgadillo, quien ha sido la gran sorpresa…

No conocía esa faceta de Luisa, me habían dicho que en sus inicios fue animadora de 'La Feria de la Alegría', lo hizo extraordinariamente bien. La he visto entrevistando a políticos y ahora en el matinal lucía más relajada y con determinación, como si lo hubiese hecho siempre. Muy carismática.

A pesar de la salida de Úrsula Strenge, 'Noticias de la mañana' se ha mantenido e incluso a veces ha superado en audiencia a 'De casa en casa', de TC....

Gracias a Dios nos ha ido bien. En algún momento pensé que el remezón iba a ser fuerte porque ella era la imagen. El espacio se inició con Isaac y Úrsula. El televidente respondió, gustan los contenidos, es una amalgama, conciso y preciso, nos falta tiempo y está súpervendido.

Así es él...

Pasiones: El deporte y todo lo relacionado con el entretenimiento.

Plato típico: Encebollado.

Color: Azul, pero no es emelecista.

Película favorita: Las cintas de El Padrino.

Canción favorita: 'Solo tú'.

No es: Mujeriego ni farrero.

Por un show cobra: 1.500 o 1.800 dólares.

No le quitan el sueño: La Copa América ni el Mundial de Fútbol. “Dios sabrá cuándo llegarán”, dice.

Canales: Laboró en casi todos, la excepción ha sido Canal Uno. En Ecuador TV se inició televisivamente. Antes de que termine 'La fiesta del gol', la directora de noticias, Mariuxi Padilla, le dijo que quería que presente otra información que no sea deportiva, se refería a la crónica roja. Algo que lo tomó por sorpresa, pero aceptó el reto.