Manuel Wolf cocinó berenjenas gratinadas y pollo antes de morir

El 25 de julio del 2021 será una fecha recordada por los ecuatorianos. Primero porque en la mañana de ese día falleció César Monge, exministro de Gobierno y amigo incondicional del presidente de la República, Guillermo Lasso. El político que fue director del noticiero ¿Qué pasa? de radio Fuego perdió la lucha contra el cáncer de páncreas.

Ese día también se marchó el diseñador de moda Manuel Wolf (69) a causa de un paro cardiorespiratorio. Se encontraba viviendo con su prima Guisella Dager en Quito. “En la mañana cuando se enteró de la muerte de César Monge me dijo, como buen guayaquileño se fue el día de la fundación de la ciudad. Manuel cocinó berenjenas gratinadas con pollo a la plancha y se bebió una copa de vino.

Además conversó y leyó el diario. De pronto se escuchó que se le cayó el teléfono celular. Fuimos a ayudarlo, pero ya no se pudo hacer nada. Todo ocurrió muy rápido. No estaba enfermo, aunque hace aproximadamente 15 años le colocaron stents en el corazón”.

El creativo, que vistió a damas de la alta sociedad, reinas de belleza y aspirantes a Miss Ecuador, estuvo en la urbe la semana pasada gestionando la publicación de un libro histórico de la moda.

El jueves regresó a Quito, donde residía desde febrero de este año, nadie imaginó el desenlace inesperado”. El 24 de agosto iba a cumplir 70 años.

El comentarista de farándula, Stalyn Ramos dice que “Manuel deja su legado vanguardista y el haber diseñado para las socialités de Guayaquil lo hacen ya una leyenda de la moda. Por años sus trajes de gala y noche recorrieron el mundo en las siluetas de las misses Ecuador de los 80 y 90. Vistió novias y sus colecciones eran las más esperadas.

Fue crítico de moda en TV. Una de las víctimas de sus mordaces comentarios fue la desaparecida cantante Sharon, a quien nunca quiso darle uno de sus atuendos, y Mariela Viteri a quien le dijo que estaba vestida como trapecista de circo en su propio programa 'Simplemente Mariela'. Así recordará la farándula a Manuel Wolf”.

También impulsó la industria de la moda, con la organización de eventos y fue el creador de trajes para diferentes presentaciones teatrales. En más de una ocasión se destacó como jurado. En TC fue uno de los jueces del reality 'Super Estrella de TV' en el cual participó la modelo Rocío Serrano.

Sus restos serán trasladados a Guayaquil. Cortesía

Uno de sus mejores amigos era su colega, Luis Tippán, quien muy afligido cuenta que no se pudieron ver en la reciente visita de Manuel. “Nunca comprendí las razones de su partida a Quito, pero tras la muerte de su progenitora no se recuperó. La extrañaba mucho y creo que por eso lo hizo”.

Añade que era de carácter fuerte y fumaba mucho. “Hace un par de meses me llamó para regalarme un maniquí, consideraba que yo era la persona indicada para tenerlo porque le podía dar su justo valor, además me dio sus reglas de metal. Esas son nuestras armas, las herramientas con las que trabajamos los modistos. Entonces mi corazón me dijo que algo no estaba bien. Era como un aviso”.