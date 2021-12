A mediados de noviembre, la actriz Prisca Bustamante saca del baúl su traje de Mamá Noel para caracterizar a ese personaje de las fiestas navideñas. Frecuenta los centros comerciales, se toma fotos, entrega regalos y comparte con los más pequeños. Recibe pedidos de todo tipo.

“No recuerdo cuándo empecé, creo que han pasado más de diez años. Me hicieron un llamado para ser Mamá Noel en un mall. Era solo para el opening de la temporada navideña, luego continúe los fines de semana. Además de manera voluntaria, no contratada, iba a los hospitales como Solca”, comenta.

Los pedidos no solo son materiales, como el juguete de moda. “Muchos quieren volver a ver a un ser querido, a uno de sus padres. Me gusta conversar, sobre todo cuando veo a los niños tristes o con miedo. Me encanta el contacto con ellos, con esa inocencia y que los adultos también se acerquen. Aquello da entender que no han perdido el espíritu navideño. Nosotros somos adornos, la decoración, la Navidad es Jesús, su nacimiento”. La actriz inicia su trabajo con los encendidos navideños en noviembre.

Le encanta compartir con los niños y escuchar sus pedidos. Cortesía

“El 25 de diciembre cuelgo mi traje y la peluca. Me encanta el personaje, la Navidad y adornar mi casa. Siempre compro algo y pregunto si ya pusieron el nacimiento. Es lo básico, tengo algunos, uno de ellos en una cajita de fósforos que lo coloqué en mi mesa de noche. Además, Mamá Noel lleva mensajes bonitos a través del calendario de adviento en Yo Mamá Noel en Instagram. Con los malles he viajado mucho”.

A inicios del 2022, Prisca vivirá un emotivo momento con el casamiento religioso de su hijo Pedro con María Paula Ortega. La boda está programada para el 22 de enero. Espera que con los nuevos casos de coronavirus no sea necesario postergarla. Con el montaje Mujeres sin regla volverá a los escenarios en marzo. “Siempre en enero y febrero, se paraliza la actividad artística”, dice.

Un calendario por amor a los animales

El año pasado, debido a la pandemia, Prisca Bustamante no pudo sacar el calendario Patitas que lo lanzó la primera vez hace más de diez años con las imágenes de famosos con sus mascotas o animales rescatados. Este nació con la intención de ayudar a las fundaciones animalistas, entonces ella participaba en la serie 'Gabinete', de TC.

Bárbara Fernandes. Cortesía

Anualmente se imprimen 2.000 ejemplares. Ella no los vende, los entrega para que con lo recaudado se financien estos grupos. “No repito famosos. Tampoco aparezco, no es para lucirme”, expresa. En el más reciente están Lucho Aguirre, Tania Salas, Yadira Ramón, Julián y Campanita, Danilo Esteves, Bárbara Fernandes, Pamela Cortés, Diego Chiang, El Chino Moreira, Sergio Sacoto, Gilda y María José Blum. Las fotos siempre se las tomaba en estudio, ahora “nos trasladamos al exterior. Me encantaría desplazarme a otros lugares, pero los gastos deben ser limitados para que se logre el objetivo”.

Recuerda que el gato de Danilo (Gatuco) es “tremendo. No se quedaba quieto durante la sesión de fotos, solamente cuando se le daba comida. El resto del tiempo nos daba la espalda. Ellos saben lo que hacen (risas). Casi todos se portaron bien. He aprendido que todos los animales merecen un hogar, pero no todo hogar merece una mascota. Muchos no están preparados para tenerlas. Espero que en esta Navidad no compren animales, lo mejor es adoptar”, añade.