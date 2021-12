Uno de los buenos amigos de Miguel Cedeño es El Cuy. Cada vez que puede, lo defiende y se pelea con algunos de los sufridores que lo atacan en las redes sociales. Ahora que el presentador de 'De boca en boca' y su familia atraviesan una dura prueba, por el cáncer linfático que padece, Mauricio enojado expresa: “Me indigna que haya gente insensible, uno que otro sufridor, no son todos. La mayoría de las personas están orando, se han solidarizado y les impactó la noticia de su cáncer linfático.

Me ha tocado ubicar a uno que otro imbécil que dice tonteras. Quiero mucho a Miguel, siempre lo defenderé. Está alejado de las redes sociales. No es el momento para que descarguen su odio y frustraciones. Son personas sin corazón. Lo que requiere son oraciones para que Dios guíe a los médicos y esta lucha la pueda ganar.

También hay gente de la farándula que habla estupideces, que no tiene acceso a Miguel, ni a su círculo cercano. Tienen el alma podrida y envidian el cariño que el público siente por Miguel. Son dos, pero no los nombraré. Así tenga que enfrentarme a medio Instagram lo haré. Una señora en la bahía se me acercó llorando y me preguntó por Miguel. Se ha ganado ese afecto”.

Estuvo en sus zapatos

Uno de los primeros en solidarizarse con Miguel porque estuvo en sus zapatos fue Luis Antonio Ruiz, de Teleamazonas. Al comunicador le diagnosticaron linfoma no Hodgkin inmunofenotipo B en 2019. Con el favor de Dios está recuperado y con frecuencia viaja a España para hacerse controles médicos. Acaba de estar en el país europeo.

“En el chequeo, todo muy bien. Sigo en remisión. Miguel ya empezó el primero de los seis ciclos que debe afrontar en su proceso. Sé que lo ha llevado muy bien. Es a partir del segundo bloque que empiezan los estragos de la quimioterapia. Pero van pasando los días y baja esa intensidad. Se deben descansar 21 días para recibir el otro grupo de ‘quimios’.

Lo peor en estos casos es aislarse porque en la primera parte del proceso buscas explicaciones que ni los doctores pueden dar. La intriga de saber que hiciste algo mal te carcome; no es que hayas hecho algo mal, ahora lo sé; pero es horrible retroalimentarte en ese sentido”.