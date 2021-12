Christina Harzer volverá a Estados Unidos el 4 de diciembre y el 7 viajará a Puerto Rico de vacaciones. A pesar de que se separó definitivamente de Carlos José Matamoros tiene previsto retornar en febrero. La Gringa asegura que “no hay ningún contacto entre nosotros. No solo durante estos días que he permanecido en el país, esto se ha dado desde que se comentó de una relación de Carlos José con la chica de Milagro (Alejandra Gavilánez)”.

La Gringa dijo que estaba embarazada del presentador antes de irse de Ecuador y que perdió al bebé en su tierra. Se enteró en la semana 11 de su estado, además expresó que estaba muy estresada por el trabajo y no estaba durmiendo ni comiendo bien.

“Cuando tuve un aborto espontáneo, dejé de trabajar durante aproximadamente un mes. Se suponía que debía venir a Ecuador en septiembre, pero esperé hasta que estuve emocionalmente estable y físicamente mejor”.

Ahora, Christina sostiene que la gente la está criticando “pero no me vieron durante dos meses sin poder levantarme de la cama. Si hubiera querido hacer un espectáculo de esto, podría haber publicitado el embarazo, publicitado mis citas con el médico y publicitado cuando perdí al bebé”.

Cree que fue un amigo estilista que hizo circular las fotos por las que se supo de su estado. “No fue un juego para mí y como dije si quería armar un show, como Carlos José afirma, hubiese sido de otra manera. Las personas que me apoyaron eran las mujeres que han pasado por esto, la mayoría me criticó. Tengo la conciencia limpia y es un dolor y un vacío que no deseo a nadie”.