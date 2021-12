El presentador de 'En contacto', Henry Bustamante, viajó la madrugada del martes 30 de noviembre a Turquía para estar en la gala final del reality 'El poder del amor' que se grabará el 9 de diciembre y que emitirá el 19 Ecuavisa. Han sido unos días intensos, el fin de semana compartió con sus compañeros en la campaña navideña que grabaron fuera de la ciudad.

Rayo Vizcarra ya no es parte de TC Leer más

“Fue como una especie de retiro para sanar heridas que están abiertas, para nosotros ha sido un año difícil tras el asesinato de Efraín Ruales y la partida de Alejandra Jaramillo, hicimos varias dinámicas. Queremos darle un mensaje profundo al televidente. Somos una familia”, cuenta emocionado.

Antes de su partida al otro lado del planeta conversó con EXPRESIONES.

Seguramente no esperaba viajar a este destino casi al finalizar el 2021...

(Risas) Inicialmente se lo consideró, pero la idea era viajar en septiembre o en octubre. No esperaba que fuera en esta fecha que es temporada alta. Es un destino caro, sobre todo por el pasaje, lo otro es manejable. En agosto se estrenó el programa, a los pocos días ya era exitoso, generaba contenido y las historias de los 18 participantes se volvieron interesantes. Me apoderé del contenido en 'En contacto' sin que me lo hayan asignado.

Si en este momento fuera la final, ¿quiénes serían los ganadores?

Existe la posibilidad de que el premio venga a Ecuador. Si en estos momentos fuera la final, la ganadora sería Andreína Bravo, siempre ha sido la más votada. Nadie la ha superado, es la ganadora virtual. No creo que esos resultados cambien mucho en las próximas semanas. Ella ha logrado sostener su primer lugar durante estos meses.

¿Cómo lo ha logrado?

Ella se ha mostrado auténtica desde el inicio. No le ha importado que le digan tonta o que no se valora. Simplemente es tal cual, es lo que se ve en pantalla. He preguntado a algunas personas que la conocen y afirman que así es ella, ingenua y con mentalidad de niña. Mare Cevallos la define como una niña con cuerpo de mujer. Todo eso ha gustado.

Cuando llegó se enamoró de Miguel Melfi y siempre lo ha apoyado. Esa historia de telenovela enganchó. Mientras que Mare se quedó con el papel de villana y los villanos casi nunca se salen con las suyas. Al final ganarán los más votados. Da igual si están juntos o no.

Por ahora La Caramelo permanece en Estados Unidos Leer más

El público no come cuento y no cree mucho en los romances de los reality porque son puro show…

Bueno eso le dará fuerza o debilitará la segunda temporada. La gente estará pendiente de cada historia. Ya se están haciendo audiciones. No creo que todas las relaciones sean falsas. Andreína siempre habló de amor, hubo afinidad con Miguel.

Hay que considerar que son personas que viven en un país diferente y hay más puntos en contra que a favor. Con tanto conflicto entre Mare y Andrés Salvatierra, eso me habla más de una realidad que de un guion establecido. Sus comportamientos los aleja del triunfo. Ellos lo saben.

Para el competidor Ricardo Delgado, Don Day sabía que lo iban a eliminar y prefirió alzar vuelo…

No comparto aquello. Don Day tenía los pasajes aéreos comprados antes de irse del reality. Es decir ya lo había planificado, se iba porque se iba. Es muy estratégico, pero cometió muchos errores. Uno de ellos visibilizar sus problemas con la producción turca, no con Ecuavisa porque el canal solo transmite el espacio.

Quizá creyó que iba a hacer lo que le daba la gana en Turquía...

Llevo años en TV, conozco el mercado y sé que hay que acatar reglas. Don Day adquirió un compromiso que era temporal, de cuatro meses. No era para toda la vida. Se precipitó, fue una gran oportunidad, pero no supo sacarle provecho. Seguramente regresará a Ecuador y contará su verdad. Por votación del público nunca logró un primer lugar como Andreína Bravo.

Considera que Don Day perdió una gran oportunidad. Gerardo Menoscal

Para muchos Don Day está quemado y le encanta el show.

Como él dice, su pasado lo condena, es difícil creerle por la forma en la que ha actuado en sus años de carrera y en lo que se refiere a sus relaciones sentimentales. En las primeras emisiones del reality afirmó que habían llegado a un acuerdo con Mare para generar contenido, eso no cayó bien, le jugó en contra, además se supo que entre ellos había existido algo cuando estaban en Ecuador. Hubo un acercamiento romántico aquí, eso es real.

¿Cuál cree que será la suerte de Ricardo Delgado?

Es un participante que desestabiliza al resto, genera rechazo en el público que es el que decide, la casa la pone de cabeza. Si la gente debe votar por alguien no será por él.

La final se grabará en Turquía el 9 de este mes, pero por las redes sociales se filtrará la información de los ganadores.

La final se grabará el 9 de diciembre, pero está prevista emitirse el 19, yo reaccionaré de acuerdo a lo que ocurra en las redes sociales. Tal vez haya que anunciarlo antes.

Diciembre traerá muchos recuerdos por la muerte de su padre y la partida de sus compañeros…

Mi padre (Darío) estaría contento por mi viaje, aunque él siempre consideró que hacer TV no es un trabajo, que simplemente yo me divertía. No tenía derecho a cansarme porque no hacía nada (risas). En Vinces pasaré Navidad y fin de año. Serán fechas de muchas emociones porque mi papá falleció el 5 de febrero del 2021, pero en las fiestas pasadas ya estaba enfermo.

Además la muerte de Efraín Ruales en enero y la reciente salida de Alejandra Jaramillo son muchas vivencias fuertes, me siento sensible. Para mi familia será la primera Navidad sin mi papi.

La Caramelo cerró un capítulo en Ecuavisa…

Alejandra era una pieza fundamental para el programa, porque es una marca, pero había que dejarla volar. Debe vivir un proceso para sanar, revitalizarse o recargarse. No sé qué tiempo necesite. Hizo una pausa en la TV, tiene las puertas abiertas en Ecuavisa, pero no el compromiso de volver a 'En contacto'.

Por ahora no quiere saber nada de televisión, no porque le haya cogido fastidio o terror, sino porque es un momento de paz para sanar. Apenas salió del programa, viajó a Estados Unidos. Tenía todo listo. Siempre ha sido muy discreta con su vida personal.

Los seguidores de Andreína Bravo la propusieron para ocupar el lugar de Alejandra.

No creo que sea el perfil que necesiten o que busquen. La directora Betty Mata ya la descartó. Andreína quiere enfocarse en la música.