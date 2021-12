Carlos José Matamoros hizo el último trámite para que su divorcio con Christina Harzer sea una realidad. Hace cuatro años “la jueza dictaminó que estábamos divorciados y para que esa sentencia se ejecute se debía llevar el documento al Registro Civil, registrarlo, pero nunca se lo hizo. La semana pasada lo hice y ya puedo decir que es un hecho mi divorcio. Ya era hora de ponerle punto final a esa vaina”, dice el presentador, quien se dio una nueva oportunidad con La Gringa y en ese lapso ella quedó embarazada, pero perdió la criatura en Estados Unidos.

Esta historia no funcionó. Una de las razones es que vivían separados. Él en Ecuador y la rubia en su tierra. La prensa rosa nunca apostó por esa relación porque las diferencias entre ellos son grandes.

Carlos José no ha perdido el tiempo y sale con Andreína Salazar (21). “Me abandonaron hace algunos meses, aproximadamente cinco. Ahora Andreína está visitando a su hijita que vive en Estados Unidos. Llega en unos 10 días. Es una buena chica. Le voy a apostar a esta relación. He comprendido que el amor es una decisión. Y estoy decidido a tener un romance bonito y estable y sé que ella tiene madera de novia. No pertenece al medio. No quiero saber nada de gente de la farándula. Aquello no trae nada bueno”.

Por su parte, la Gringa retornó a Estados Unidos el fin de semana. Ella dice que también estaba ansiosa por ponerle fin de manera formal a la relación con Carlos José Matamoros. “Emocionalmente el divorcio es lo más sano. Un matrimonio es la unión de dos personas que buscan construir un futuro, el nuestro fue destructivo. Quiero a alguien que saque lo mejor de mí. Es más fácil avanzar cuando no existe una conexión legal con el pasado”.