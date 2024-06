Tras los pasos de Miguel Varea

“La obra y trayectoria de Miguel Varea no la negociaron con la política oficial ni con la institucionalidad que solo pretendía burocratizarlo. Tampoco se refugió en ningún margen social... En realidad, nunca intentó encajar en ningún lado ni seguir las reglas -insulsas y provincianas- del mundillo del arte local”, señala Ana Rosa Valdez, directora del Museo Nacional del Ecuador (MuNa), sobre las cuantiosas creaciones del artista quiteño, considerado uno de los precursores más radicales del arte contemporáneo en el Ecuador.

Varea, quien falleció en 2020, creó a punta de papel y tinta su propio universo artístico, donde emprendió en silencio una permanente búsqueda de la autenticidad. Para este nada era sagrado y todo estaba sujeto a la crítica: la política, el patriotismo y los círculos culturales del país.

Este jueves, sus piezas se exhibirán en la muestra Miguel Varea, lectura visual para todos, una mirada panorámica a los procesos de creación artística más relevantes en la carrera del artista, y que rinde tributo a su extensa trayectoria.

Este jueves, sus piezas se exhibirán en la muestra Miguel Varea Cortesía

El proceso de producción

Valdez y la historiadora de arte Susan Rocha llevaron a cabo la curaduría de la exposición, y resaltaron piezas y dibujos que denotan la posición crítica con respecto al mundo del arte, las “sagradas instituciones”, la política y la vida social de Varea.

Su obra se debate entre la expresividad del texto y los lenguajes del dibujo y la pintura Cortesía

Para las expertas, su interés en la trayectoria del dibujante surgió desde hace varios años, y ambas habían llevado a cabo indagaciones en la creación de Varea. Su obra se debate entre la expresividad del texto y los lenguajes del dibujo y la pintura, entre una figuración desgarrada y la desaparición de la forma humana, entre la obsesión por las líneas inestables y las tramas, entre la crítica institucional, los paisajes de la incomunicación y sus propias maneras de nombrar la práctica artística.

El proceso de curaduría y selección de piezas tomó cerca de seis meses y contó con la colaboración de la familia del artista: su esposa, Dayuma Guayasamín, y sus hijos, Gerónimo y Martín Varea. La muestra, que ocupa la sala de exposiciones temporales del MuNa, aborda una serie de núcleos curatoriales, entre ellos la aptitud anticonceptual del artista, su concepto del ‘yoísmo’ y la autoconciencia y la crítica a las ‘sagradas instituciones’, y que cuentan con sus propias salas dentro de la exposición.

El inicio de la aventura En una entrevista de 2015, Varea señaló que su obsesión con el dibujo surgió de una materia en la facultad de Arte de la Universidad Central del Ecuador, cuando uno de sus docentes le indicó que para poder ser un buen pintor, primero había que ser un buen dibujante. Él llevó el consejo al máximo y desarrolló la técnica con todo tipo de materiales, entre ellos el esferográfico, tinta, pluma, grabado, llápices en color y el collage.

El 'antikonceptualismo' y la ruptura con el canon

Valdez asegura que en ese sentido, hacer una retrospectiva de la obra de Varea abre también la mirada hacia la creación posterior de jóvenes artistas contemporáneos en el país. “Es muy interesante que una postura contraria al arte conceptual haya abierto camino para las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Varea se oponía, en ese momento de la historia nacional, dígase años ochenta y noventa, a lo que se reconocía localmente como arte conceptual. Pero el anticonceptualismo de Varea se oponía a la tendencia norteamericana y europea de ese momento, pero también a la latinoamericana.

Sin embargo, en esa posición caló en la creación que vino después”, indica. La muestra se inaugura este jueves 6 de junio, a las 19:00. Esta se podrá visitar desde el viernes y estará abierta al público hasta el 30 de septiembre. Se puede visitar de martes a sábado, de 10:00 a 17:00. El ingreso es libre.

Varea abrió caminos para el arte actual a través de su ‘antikonceptualismo’, gestos, situaciones y enunciados vertidos en propuestas como 'Estétika de la Muralla', 'Estétika de la Desaparición' y la 'Estétika del Disimulo', entre otras que conforman esta muestra. Esta última consiste en un compendio de textos-dibujos realizados a manera de diarios desde inicios de los años setenta.

El texto es una parte vital de su obra, una que también surgió en la juventud. “Cuando era joven, escribía textos, poesía. Pero un día se los mostré a los poetas laureados de la época y me dijeron que no valían nada. Así que boté todo. Pero como aún me gustaba escribir, entonces escribía dentro de mis obras”, contó en 2016. Para Valdez, el texto que se despliega en sus piezas se convierte en una imagen visual, gracias a su tipografía; otro signo de su posición crítica frente al arte.

Paso por aquí para invitarles a la gran expo de @miguelvarea, un verdadero maestro del arte contemporáneo.

Su expresividad y rebeldía siguen trascendiendo a todo nivel.

El dibujante que le huyó a la fama

“Estamos socialmente condicionados a considerar como normal y sano el hecho de estar […] inmersos en el espacio y el tiempo externos. En cambio, el estar sumergidos en el espacio y tiempo internos suele considerarse como una retirada antisocial, una desviación enferma y patológica per se, en cierto modo vergonzosa”, señalaba Varea.

El artista, conocido por producir a diario, se mantuvo siempre fuera de las redes del oficialismo, al margen de premios y de las subvenciones estatales. Esta forma de trabajo quedó, asimismo, plasmada en su obra.

Como parte de la muestra se incluyen algunas de sus piezas más emblemáticas, como 'Raza maldita', 'Nativismos enckontrados' y 'La perra kolorada', que es parte de la reserva del MuNa y no se ha exhibido en varios años. Dentro del marco de la muestra se llevarán a cabo visitas guiadas y talleres en relación a la figuración del artista.

Varea señaló que su obsesión con el dibujo surgió de una materia en la facultad de Arte de la Universidad Central del Ecuador Cortesía

