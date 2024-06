Andrés Cepeda y Santiago Cruz: amor y desamor a dos voces

“No te preocupes corazón, tu secreto sigue a salvo. Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpito en cada poro de tu piel”, cantaban Santiago Cruz y Andrés Cepeda ante un enloquecido público que coreaba a viva a voz la canción.

Titulada El gran teatro, es la colaboración más reciente de los músicos colombianos, que vio la luz el año pasado y que ha ido ganando audiencia.

Curiosamente, la idea tras el tema, que aborda el despecho, nació en Ecuador. Sobre el escenario, Cruz narró que, en camino a un recital en Quevedo, escuchó varios temas de Julio Jaramillo. “Mi conductor solo ponía música de Julio Jaramillo. Ahí nació la idea de hacer un tema así, un bolero de despecho, un tema cantinero, aguardientero, bohemio”, recordó risueño.

Para ello, añadió, necesitaba un compañero que cumpliera con esas características. “¿Y quién más que Andrés Cepeda?”, preguntó entre risas. La colaboración es la segunda entre los músicos, luego de que en 2019 lanzaran Baja la guardia.

Cientos de fanáticos de los románticos intérpretes acudieron hasta el Coliseo General Rumiñahui de la capital a disfrutar del recital, cuyas entradas estaban agotadas desde varias semanas atrás. La misma euforia se vivió al día siguiente, en el Arena Park de Samborondón, en el Puerto Principal.

El mejor concierto, me encantó!!! Santiago Cruz - Andrés Cepeda y no hablo solo de los artistas también de la organización; en lo personal nunca había ido a un concierto tan organizado aqui en Ecuador como el de ayer.. Sigamos los buenos ejemplos.. 💪🏽🇪🇨💃🏽 pic.twitter.com/nEJiXlMkhU — Tatiana Pérez (@TatianitaP87) June 2, 2024

Primero Cruz, luego Cepeda

El recital se dividió en dos partes. En la primera, Santiago Cruz tocó algunos de sus temas más emblemáticos, como 06:00 am, Y si te quedas, ¿qué? y No es necesidad, para luego pasar a temas de su nuevo álbum Nueve, que plantea a la audiencia la pregunta: ¿qué hacemos con los recuerdos?

“Este álbum es nostálgico, porque esa es la esencia de lo que hago. Soy un tipo que siempre apela a las emociones con su música, y lo que pasa con Nueve es que su columna vertebral es una pregunta que para mí es contundente: ¿qué hacemos con los recuerdos? Recordar es parte de lo que nos hace humanos. Pero si no lo gestionamos, se nos convierten en lastres, en cargas que no nos dejan avanzar. Al final, si se logra una buena gestión emocional de los recuerdos, eso se convierte en tierra fértil en la que uno puede volver a florecer”. Pero el disco no habla solo del amor perdido, sino también del duelo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el ibaguereño pidió a la audiencia encender sus celulares y elevarlos para que las luces iluminaran el cielo. Enseguida empezó Grieta en el cielo, un tema para recordar a los seres queridos que han fallecido.

Tras una hora de concierto, Cruz introdujo a Cepeda, a quien presentó como un gran amigo, pero también como el músico que lo impulsó en su carrera musical. “Andrés para mí ha sido una gran influencia, sigue siendo para mí uno de los artistas más importantes de Colombia, uno de mis grandes referentes”, aseguró.

Uno de los momentos más emocionantes se dio cuando el público atendió la invitación de encender las luces de sus celulares. Franklin Jácome //EXPRESO

Andrés Cepeda: un recorrido por el pasado

El breve silencio se convirtió en euforia, aplausos y vitoreos cuando el cantante bogotano tomó el escenario y agradeció a sus fans por los años de apoyo y cariño. “Sin ustedes, esto no sería posible”, dijo.

Su primer tema, sorprendente y cálido, fue la interpretación de Sombras, otro guiño a Julio Jaramillo, que el público recibió coreando, y que él, tímido, agradeció. “Espero que disculpen mi atrevimiento de tocar esta canción”, señaló. Luego le siguió una de sus melodías más emblemáticas: Tengo ganas.

El artista hizo un recorrido por sus canciones más conocidas, entre ellas Prométeme y Mientras más pasaba el tiempo. También habló del amor que se aprende a golpes, con temas como El equivocado y pidió a los hombres ejercer el perdón con temas como Te voy a amar.

No obstante, la sorpresa llegó con otro de sus clásicos, Día tras día, que lejos de mantener su esencia, dio un giro hacia el rock a dúo con Santiago Cruz.

Desde ese momento, el recital se convirtió en baile. La audiencia dejó sus asientos para mover el cuerpo al ritmo de Besos usados y Mejor que a ti me va. Esta última, un himno al despecho, fue recibida con gritos y risas del público.

El concierto concluyó pasadas las 23:00 con Desesperado, que los músicos interpretaron juntos. “Gracias por seguirnos recibiendo con tanto amor y cariño”, señaló Cepeda.

Amiga, si no le gusta @andrescepeda, ahí no es.

Este concierto fue un espectáculo. 😍 pic.twitter.com/RUWrgE4wKH — Itaty Cedeño (@itatygcz) June 2, 2024

Lo que se viene

Para los artistas, el concierto es un cierre y también un inicio a sus nuevos proyectos. En julio, Andrés Cepeda ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, y en septiembre iniciará una gira por Colombia llamada Nuestra vida en canciones. Asimismo, para 2025, este ha indicado que realizará un álbum de colaboraciones.

Para Santiago Cruz, en cambio, esa mirada hacia el futuro fue abordada durante el recital con el tema Que tengas un bonito día. La canción habla sobre la empatía y la educación. El cantautor señala que esta es el comienzo de su ‘revolución de la amabilidad’, que espera fortalecer con sus próximos temas, y que busca que la gente regrese al respeto y al cuidado del prójimo.

