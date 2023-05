La experiencia y los años de profesión de Andrés Cepeda se ven reflejados en cada entrevista que da. Sereno, seguro y reflexivo con sus respuestas, el artista colombiano conversó una vez más con EXPRESIONES, y esta vez para contar todo sobre su reciente disco titulado 'Décimo Cuarto'.

Esta producción es una continuación de su álbum pasado 'Trece' y en ambos las colaboraciones con otros artistas latinos son las protagonistas sonoras, así como el amor. Cepeda fluye con otras propuestas, nuevas formas de contar historias y distintas maneras de interpretación.

Aunque recién está presentando esta producción, es inevitable preguntarle sobre el futuro, pues se sabe que los artistas están creando todo el tiempo. Adelantó que lo próximo que se escuchará de él será más en solitario, aunque no se cierra a hacer de nuevo ‘featurings’. Entérese de todo lo que reveló a continuación.

Un nuevo lanzamiento siempre trae emociones distintas, ¿cómo se ha despertado hoy?

Muy feliz de haber culminado un proceso que empezó hace más o menos tres años, con un proyecto colaborativo que abarca dos álbumes, el anterior llamado Trece y este Décimo Cuarto. Lo empecé con el ánimo de trabajar con otros colegas que no necesariamente son ni de mi género ni generación, pero con las ganas de encontrar nuevas maneras de abordar el oficio de la producción, composición e interpretación, y el resultado es este.

Después de hacer todas estas colaboraciones (Reik, Ximena Sariñana, Greeicy, Sebastián Yatra, Jesse y Joy, y Morat), para mí es muy importante resaltar todo lo que se aprendió en el camino y el poder compartir con gente que me parece interesante y que comparten conmigo el aspecto romántico de la música.

En otra vida es el sencillo principal, y por eso, ¿qué profesión hubiera escogido Andrés Cepeda en otra vida?

Yo creo que hubiera seguido siendo artista, aunque si no hubiera sido en la música, me hubiera gustado trabajar en cine, escribir o pintar. Algo que tuviera que ver con el arte de todas maneras.

Sigue siendo muy minucioso con el proceso musical. Cortesía

¿Con tantos discos detrás, ¿en qué aspecto de todo lo que involucra lanzar uno cree que se ha relajado más, y en cual otro considera que ahora se ha vuelto más minucioso y le presta un poco más de atención?

Sigo siendo bastante minucioso con todo el proceso, cada vez un poquito más con el tema de escoger canciones, de los arreglos y de la mezcla particularmente. Luego, con el tema de videos también. Pero creo que estoy mucho más relajado ahora al momento de lanzarlo, ya no me pongo tan nervioso como antes, obvio hay un poquito de ansiedad, pero antes me producía mucho temor ver qué pasaba con la salida del disco.

Las canciones de este álbum cuentan historias cotidianas y vivencias personales. En cuanto a lo cotidiano, ¿cómo ve el mundo?, ¿se considera una persona optimista?

Es un poco contradictorio porque el mundo está destruido, estamos mal. Pero hay que seguir siendo optimistas, apostando por la vida, trabajando y seguir creciendo. Conectarse con las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor, pero que estamos mal, estamos muy mal.

¿Se acaba ya la temporada de colaboraciones y se podrá escucharlo más en solitario?

Pues en este momento estoy haciendo un disco totalmente solista, ya esa etapa de colaboraciones queda consignada en este álbum, pero no puedo decir que no las volveré a hacer en algún momento. Siempre aparecen cosas interesantes de la colaboración con otros colegas.

Estuve leyendo una revista y me encontré con la frase “El estrellato no es una profesión, es un accidente”, de la actriz Lauren Bacall, ¿cómo vive el reconocimiento hoy en día?

Tengo la oportunidad, a pesar de mi trabajo y de la exposición que me exige, de llevar una vida muy tranquila y muy privada. Vivo en Bogotá, pero muy cerca de la naturaleza. Trato de no estar mucho en el área urbana, me siento más tranquilo estando cerca del campo. Busco espacios de relajación, de compartir con mi esposa, familia y amigos que no son espacios públicos.

Procuro también estar disfrutando de mi afición que es la vela. Vivo en una cotidianidad muy normal y es mi manera de no dejarme permear mucho por la situación de la exposición. Y también eso va mucho de la gente que tú tengas alrededor, la calidad de personas que están a tu lado hacen que esa experiencia de vida en medio de una carrera que te hace muy popular sea normal, grata y real, que es al final lo que uno está buscando.

“La canción nos habla de un amor que reencarna y trasciende varias vidas. Quisimos precisamente mostrar esta pareja que ha estado junta en diferentes momentos de la historia. Ella no lo sabe, pero él es muy consciente y se lo recuerda siempre, que ese amor que tienen va a sobrevivir y los va a hacer encontrar en otra reencarnación. De eso se trata el video, lo grabamos aquí muy cerca de Bogotá con el querido director Nuno Gomes”, señaló Cepeda.