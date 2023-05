Rosalía no se ha quedado callada. Y es que la cantante arremetió, vía Twitter, contra el cantante español JC Reyes por haber publicado en su perfil de Instagram una foto de la artista en la que parecía que estaba desnuda, pero la imagen estaba editada en Photoshop.

Ya está disponible el video de Vampiros de Rauw Alejandro y Rosalía Leer más

"Ir a buscar clout (fama) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays (reproducciones) de + lo que da es pena", escribió la intérprete de Hentaí.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

El rapero lo hizo con la intención de dar a entender que había tenido algún tipo de relación sexual que le habría permitido tomar esa imagen tan íntima. Pero, todo tenía un plan detrás, y es que quería promocionar su nuevo sencillo, pero no le salió tan bien. Luego, hizo un live en Instagram donde bromeó sobre la situación, diciendo que la gente no debería de tomarlo todo tan en serio.

El asunto no ha acabado ahí y es que horas más tarde, Rosalía se ha vuelto a pronunciar a través de la red del pajarito, y escribió: "El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”.

Rosalía y Rauw Alejandro se casan Leer más

Inmediatamente recibió miles de respuestas y comentarios positivos, apoyando todo lo dicho y compartido por la artista.