Aventura en Quito 2024: ¿ya no hay entradas para los dos conciertos?

Aventura llegará a Ecuador durante octubre de este año, la banda ofrecerá dos conciertos en la capital, el primero se llevará a cabo el sábado 19 de octubre; mientras que el segundo se desarrollará el domingo 20 de ese mismo mes. La empresa organizadora del evento puso a la venta ocho localidades distintas.

General, preferencia, tribuna, los infieles fan zone, palco, mi corazoncito golden, un beso platinium y aventura box, son las plazas que se ofrecieron para poder ver a la agrupación. Sin embargo, ya no hay entradas para ninguna de esas localidades, puesto que, tan solo en cuestión de horas los fanáticos lograron agotarlas.

Te invitamos a leer | Nicki Minaj: Se suma otro escándalo, ahora por su DJ

Los fanáticos agotaron las entradas al concierto de Aventura en cuestión de horas

"¡Histórico! Gracias Ecuador. Sold out dos estadios. Haciendo posible lo imposible con Aventura. 'Cerrando ciclos' en el Estadio Olímpico Atahualpa lleno 2 días seguidos. Nos vemos este 19 y 20 de octubre para despedir a The Kings of Bachata", se lee en una publicación realizada por Feel The Club en la red social Instagram.

Camila: “Hacer música es una responsabilidad” Leer más

Hubo largas filas para poder conseguir los boletos

Desde que inició la preventa los seguidores de la banda demostraron que harían todo lo posible por obtener entradas para el evento. Tal fue la demanda que los boletos lograron venderse rápidamente no solo de formal virtual, sino también física. En los exteriores de un punto de venta situado en Scala Shopping, los fanáticos hicieron largas filas para poder adquirir un tiquete.

Aventura también se presentará en otros países de Latinoamérica

Ecuador no será la única parada de los 'Reyes de la bachata', otras naciones latinoamericanas también forman parte de la gira 'Cerrando ciclos'. México, Costa Rica, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y El Salvador son los otros países donde la agrupación llevará su música para poner a bailar y cantar a los asistentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!