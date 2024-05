Santiago Cruz: "El mejor acto de rebeldía es ser amable"

Buenos días a usted. Quizá esté leyendo esto a cualquier hora del día, pero siguiendo la reflexión del nuevo tema del cantante Santiago Cruz, queremos mantener esa cortesía.

A veces la prisa del día a día no le permite a la persona tomarse una pausa para respirar y quizá conectar con ese toque más cálido y humano. Y a través de la música, el colombiano quiere volver a poner de moda la amabilidad.

El cantautor de 48 años está redefiniendo su visión de la vida y lo plasma ahora con su nuevo sencillo Que tengas un bonito día. Este proyecto da paso a lo que sería su próximo disco, pero del que habla con cautela. Pero que también guarda relación con Nueve, el álbum que publicó en febrero de 2023 y también tiene varios pensamientos introspectivos.

Desde su casa en Colombia, en un día normal, le da cita a EXPRESIONES mientras planea sus próximos conciertos, incluyendo los de Ecuador. Este 31 de mayo estará en Quito (Coliseo General Rumiñahui) y 1 de junio en Guayaquil (Arena Park).

Santiago Cruz.. Cortesía

Entrevista

¿Cómo ha sido su día?

Bonito. Me levanté al lado de mi esposa. Mis hijos se levantaron al colegio, y Salvador, de 8 años, me pidió ir de corbata. Se puso una larga y saco de sus hermanos mayores. ¿Por qué la usa? Pues su respuesta fue: ‘Es que tengo algo importante, vivir el resto de mi vida’ (Risas). Y así se fue. Me tomé un café también y ahora estoy con gente de los países que aprecio, como Ecuador.

Suena muy bien. Hasta podría decir que podría provocar un poco de envidia…

Es que motivos para que sea un mal día hay muchos. En cualquier parte, en un canal de noticias, en redes sociales, con tus jefes o en tu vida personal, puede haber motivos para que sea un día de mierda. Creo que es importante dónde enfoca uno su energía. No es positivismo tóxico, la vida es maravillosa, no podría ser ese nivel de positóxico.

¿Y cómo lo canaliza?

Es un tema de hábitos. De estar muy presente en tu cabeza y pensamientos. A lo que me duele tengo que buscarle solución.

¿Siempre ha sido así o es una experiencia ganada con los años?

Por supuesto que es cosa de los años. Yo he sido un inconforme permanente y eso me ha llevado a muchos momentos de frustración, envidia y demás. Ahora he logrado que esta inconformidad se convierta en impulso e inspiración. No siempre he sido así, es un tema que ha venido con los años.

Una revolución interior

En su reciente disco, su canción La segunda mitad habla precisamente de llegar a los 40...

Es un tema que habla de la crisis de los 40 de lleno. Lo que se supone será la segunda mitad de tu vida…

Pero ahora que presenta Que tengas un bonito día refuerza esta idea.

Yo no había hecho esta conexión hasta hace poco. Estas canciones hablan de una revolución, una que todos debemos embarcarnos. Es la revolución de la amabilidad.

Cuando hace las canciones, ¿hace estas conexiones o solo fluye?

Fluyen, y tienen coherencia porque las escribo yo, pero no es algo que piense premeditadamente. Nunca he creído, desde el entendimiento de mi trabajo, que hay una diferencia entre el artista y la persona. Por esa separación se le ha perdonado una cantidad de cosas imperdonables a un montón de gente.

¿Le cuesta hacerlo?

Podría ser un poco hipócrita con algunos, pero creo que el artista es una persona ordinaria con la capacidad de hacer algo extraordinario. Esto genera una confusión cuando el artista y su equipo se cree especial solo por hacer arte.

Pero es fácil marearse

Si no estás parado firme vas a tambalear. Creo que la responsabilidad que lleva la visibilidad no es fácil de admitir. El error está en comerse el cuento. Es confundir el ser con el hacer.

Santiago Cruz en concierto. GABO GOMEZ// CORTESÍA

Usted admite que cayó en este juego.

Por supuesto. El aplauso es adictivo, la adulación de la gente te confunde. También creo que las personas depositan en los artistas una expectativa personal a veces exagerada por la identificación que sienten con su obra. Difícilmente esto empata.

Habla del hambre por la carrera. ¿La mantiene igual?

Esta ha mutado, pero sigue. Ahora está en el propósito. En hacer canciones con una finalidad y tratar de explotar el mundo de la música desde una óptica distinta. Quiero respetar cada vez más el oficio de hacer canciones, el poder que tiene la palabra hecha canción.

¿Qué es la Revolución de la Amabilidad? ¿Un partido político?

¡No! Y fíjate que yo estudié Ciencias Políticas. Y al principio seguía el acontecer nacional con genuino interés, luego lo político lo seguía casi que con morbo, pero ahora lo he dejado de seguir. No limito en ninguna contienda política, pero digamos que la revolución de la amabilidad es un partido emocional. Suficiente cosas malas vivimos en el día a día para que no seamos nosotros capaces de alivianarnos el camino. Sonreírnos, decirnos buenos días, ayudarte en cosas pequeñas, hay que tener conciencia de que ahora en el mundo el mayor acto de rebeldía es ser amable. Este es un concepto, una manera de vivir la vida. Quien se quiera sumar, que se sume.

En una semana estará en Ecuador. ¿Cómo será este show con Andrés Cepeda?

Vamos a poder juntarnos y compartir. El show es cada uno con su repertorio y bandas, pero las sorpresas serán cuando estemos los dos en el escenario. Es algo que disfrutamos mucho porque nos respetamos mucho. Vamos con todo el arsenal para Quito y Guayaquil.

