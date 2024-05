David Bisbal se lleva a Ecuador en los hombros

David Bisbal y su público de Guayaquil tuvieron un encuentro muy emotivo. Los asistentes al espectáculo del almeriense lo abrigaron de aplausos y algarabía, mientras que él tomó la bandera del país para sentir aún más cercano el cariño de su público, que lo ha apoyado por 20 años. “Se siente como el abrazo de todos”, dijo el artista al llevar sobre sus hombros la tricolor.

“¡Qué guapo! ¡Ven, baja para besarte”, le gritaban las presentes en las primeras filas. Ante tanto piropo, Bisbal respondía con pasos más sensuales, los característicos de su estilo.

Ajedrez, Quién me iba a decir y Torre de Babel fueron las primeras canciones que interpretó el español.

David Bisbal y sus clásicas acrobacias sobre el escenario. Miguel Canales// EXPRESO

Saltó a escena portando un traje sastre de rojo intenso, el cual jamás fue un impedimento para su agilidad. Saltó, giró y bailó con total libertad, claro está, la humedad guayaquileña hizo de las suyas. Entre canción y canción bebió agua.

La frescura del río Guayas y la ligera llovizna que cayó la noche del 15 de mayo refrescaron a los presentes.

El concierto que se ofreció en el Palacio de Cristal empezó y terminó muy puntual. Un hecho a resaltar entre los espectáculos públicos del país, los cuales casi siempre inician con media hora de atraso.

“Espero que no pase mucho tiempo entre concierto y concierto porque yo amo Ecuador”.



David Bisbal Cantante

El público estuvo en sus asientos asignados y disfrutaron del show con su bebida favorita, cerveza o whisky, a gusto de cada quien. Quizá el pasar de los vendedores obstaculizó la experiencia.

Este tour de celebración de 20 años fue como un viaje en tren. Cada canción fue una estación llena de nostalgia, y los pasajeros fueron todos sus fans. El conductor de este expreso fue un David Bisbal que le permitió a todos ver su evolución con fotos, videos y canciones. El que el público en su mayoría haya sido partícipe de estos 20 años, lo hizo más especial. Y aún más al recordar que no había visitado el país desde hace doce. En sus primeras palabras con los ecuatorianos les expresó que espera no tardar tanto para volver. “Que no haya tanto espacio entre concierto y concierto. Son doce años desde la última vez que estuve aquí”, dijo.

Fanáticos de David Bisbal en el Palacio de Cristal. Miguel Canales// EXPRESO

Carla Banchón, una fan ubicada en la localidad de VIP, estuvo emocionada durante toda la presentación. Su artista favorito logró conectar todas sus historias en más de dos horas. “Fue increíble. Es un tremendo artista. Da un gran show, tiene una voz increíble. Lo más lindo de todo es que toda su gente cantó sus canciones, las que nos han acompañado tantos años”, dijo feliz.

Ondeó la bandera del Ecuador en gran parte del escenario. Miguel Canales// EXPRESO

Bisbal está actualmente de promoción de su reciente disco. Me siento vivo, y la canción que lleva el mismo nombre es justamente la que está en medio de su setlist.

El medley de baladas fue nostálgico, pero lo que mantuvo a todos atentos al español fueron sus pasos de baile con sus temas más movidos. Corazón latino, Bulería y Ave María demostraron que el sabor y la energía son lo que ha cautivado a todo el público en estas dos décadas.

