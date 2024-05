Quito busca ampliar su acogida cinematográfica

“Grabar productos audiovisuales en Ecuador no es tan caro como se dice”, asegura Jorge Ulloa, director y fundador de Enchufe TV y Touché Films.

Pese a que el cineasta al momento participa en distintas grabaciones fuera del país, asegura que traer la producción extranjera a territorio nacional es uno de sus objetivos.

“Es casi un proceso de evangelización”, comenta risueño. “No solo es la belleza de los paisajes. Aquí hay facilidades que no tienen los países donde se realizan grandes producciones. Ahí, si uno quiere mover un fierro, hay un procedimiento que tiene un costo muy específico y valores por el uso de calles cinematográficas, etc. Aquí no y eso reduce costos”, señala.

El realizador agrega que, las fluctuantes políticas estatales han afectado los índices de producción, pasando de un ‘boom’ durante la década pasada, a un promedio de lanzamiento de uno o dos filmes nacionales al año. “Pero ese ya no debe ser el enfoque, hay que mirar hacia afuera y promover al país como destino de rodaje”, indica.

Y de esos destinos nacionales, la capital ha sido siempre un escenario cotizado para las grabaciones, con el Centro Histórico, El Panecillo y Guápulo siendo algunos de los más solicitados y más recordados en filmes como ‘Entre Marx y una mujer desnuda’ y ‘Proof of Life’ del director Taylor Hackford.

Estos espacios también son promovidos a través del programa de ‘city placement’, el cual busca promocionar a la ciudad como destino de grabación y que desarrolla Quito Turismo.

Sin embargo, en los últimos años, las propuestas de rodaje en lo local han optado por dejar de lado estos escenarios tradicionales para abrirse hacia otras locaciones menos concurridas dentro de la capital.

Filmes de realizadores ecuatorianos como ‘El rezador’ de Tito Jara, ‘Sansón’ de Pavel Quevedo y ‘La piel pulpo’ de Ana Cristina Barragán, todas lanzadas entre 2021 y 2023, han centrado sus producciones en sectores como Atucucho, al noroccidente de la urbe; San Diego y San Carlos, en el norte, para algunas de sus escenas más emblemáticas.

La película ‘El rezador’ de Tito Jara fue grabada en el barrio de Atucucho, noroccidente de la urbe, en 2022. cortesía

Lily Calderón, productora del mediometraje ‘Alguna vez en marzo’, explica que encontrar nuevos espacios expande la capacidad de narración.

“Nosotros no quisimos grabar en el Centro Histórico, porque creemos que Quito tiene otros lugares igual de importantes que pueden y deben visibilizarse y que aportan a las historias que queremos contar”, dice.

La joven realizadora indica que entre las locaciones que han usado están los barrios de La Vicentina y La Floresta, El Florón y Guayllabamba.

El filme, que narra un romance fallido entre dos estudiantes, se proyectará el próximo año.

El cineasta y director de la Escuela de cine de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Alfredo León, considera que hay que dinamizar la industria audiovisual con una mirada más juvenil.

“Para lo audiovisual y el cine ya no existen fronteras. Eso permite que el país ya no esté aislado y que nos convirtamos en productores de un contenido que sea distribuido casi infinitamente y que lo hagamos con calidad de exportación”, asegura.

El máster en guiones audiovisuales agrega que lo que caracteriza a una industria es la variedad, y los filmes que han dejado los escenarios tradicionales de la ciudad y del país son un indicativo de ello.

“El hecho de que se estén haciendo películas de distintos géneros, de distintas miradas y en otros espacios es una muestra de que, como industria, avanzamos en el camino correcto”, señala.

El filme ‘Sansón’ de Pavel Quevedo (2021) se grabó en el sector de San Diego. cortesía

Hablar del mercado audiovisual

Cómo ampliar el mercado cinematográfico nacional y cómo lograr mayor acogida desde el extranjero para la producción son algunas de las interrogantes que se debatirán el 3, 4 y 5 de junio en el Modelo de Mercado Audiovisual (Momav) que alista la Universidad San Francisco de Quito.

En el encuentro participarán los expertos internacionales Juan Pablo Solano (Colombia), Marcelo Pont (Argentina), Nelson Quimbay (Colombia) y Stephen Wolf (Estados Unidos).

