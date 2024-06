'Hay lobos en las calles': arte y teatro se unen en una muestra

El 9 de enero de este año, el actor y artista escénico Juan Sebastián Ruales le daba los últimos toques a su primera exposición transmedial, cuando estalló la declaratoria de guerra interna en el país.

Hasta ese momento, la muestra de 23 dibujos elaborados en tinta se iba a llamar 'Aperturas', una alusión al lenguaje técnico del teatro para referirse a un actor que abre la escena lanzándose a las tablas sin meditar sus movimientos.

No obstante, tras el ingreso de miembros de un grupo de delincuencia organizada al canal TC Televisión, Juan Sebastián se dirigió a casa de sus abuelos, donde encontró a su sobrina de nueve años.

Como la vio asustada, la invitó a dar un paseo, pero ella no quiso salir. “No quiero”, le dijo. “Hay lobos en la calle”. Esa frase lo marcó profundamente. En sus lienzos, él había plasmado las líneas, movimientos y conexiones de un grupo de 20 actores sobre el escenario.

Su idea era representar la acción previa al montaje, el momento de libertad de improvisación, pero de repente sus dibujos cobraron otro sentido. “Los niños son muy literales y, por lo que decían en las noticias, mi sobrina entendió que en las calles había lobos comiéndose a la gente. Me quedé con esa frase y luego, revisando las piezas, ya no pensé en que estaba retratando a los actores representando las tragedias griegas. En Las troyanas, de Eurípides, ya no era Hécuba gritándole al Olimpo, sino una mujer ecuatoriana gritándole a Dios mientras a su alrededor había muerte y violencia”, recuerda.

Así surgió Hay lobos en las calles, exposición que abrió sus puertas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, sede Bellavista, y que se podrá visitar hasta el 11 de junio. La muestra arranca en la galería del espacio cultural con una serie de lienzos en pequeño formato, de trazos sutiles e indefinidos con tonos tenues de rosa y amarillo.

De a poco, las formas sugerentes forman trazos más exactos, dando paso a una serie de cuerpos en movimiento que saltan, gritan y danzan.

Las tintas tienen nombres curiosos, como 'Because he is handsome', 'Amor, comprensión y ternura', '¿Quieres probar mi poder?', Con su mano en el gatillo, y la pistola es la blusa, un guiño a lo local que permite aterrizar en el panorama nacional lo que de otra manera podría sugerir un vacío sin patria.

“No podía ser indiferente a la locura que estamos viviendo, a la locura que es vivir en Ecuador en este momento; entonces ya no quería, por ejemplo, mostrar la violencia de los cuerpos solamente, sino que el espectador pudiera vincularlo a lo que está sucediendo e interpretarlo de otra forma”, reflexiona.

La exposición se puede visitar de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00. Como parte de las actividades en el marco de la muestra, el sábado 8 de junio el artista llevará a cabo una visita guiada para el público. Tras el recorrido habrá un conversatorio y un performance. El ingreso es libre.

De las tablas a los lienzos

Para Ruales, 'Hay lobos en las calles' es la culminación de una propuesta que quería lograr: unir sus dos pasiones, el teatro y las artes plásticas. El actor quiteño de 26 años ha participado en obras como 'De hombre a hombre' de Mariano Moro, 'Años 90 de La Tristura' y 'Penitentes de Elio Palencia'.

Ha asistido en la dirección de obras como 'La buena abogada' de Marc Egea, 'El ciudadano de Fabián Patinho', 'A puerta cerrada' de Jean Paul Sartre y 'Complejo' de Santiago Vizcaíno. Así mismo, dirigió junto a León Sierra 'Irse es una forma de morir' de Joce Deux.

Asegura que continuará trabajando en ambos campos y que tendrá una nueva muestra pictórica a fines de 2024, en la que exhibirá una serie de nueve tintas que parten del dibujo sin boceto.

Seis años de prueba y error

Ruales es artista escénico, programador y docente del Estudio de Actores, academia de actuación y teatro en el centro de Quito. Ahí, desde hace seis años, empezó a mirar los movimientos de sus alumnos y otros actores con la idea de capturarlos, pero no fue sencillo.

“Quería extraer esos momentos especiales, esos momentos vinculantes que ocurren entre dos actores cuando ya no son ellos mismos, pero no lo lograba. Me dediqué a equivocarme, a mejorar mi relación con el pincel y a ‘darle kilometraje’ al lápiz hasta conseguir el trazo que buscaba”, explica.

En ese transcurso, fotografió a sus sujetos en acción, para luego tratar de capturar y pasmar sus movimientos. Le tomó hasta 2023 sentir que realmente había logrado su cometido. Entonces se sentó a dibujar.

Curiosamente, sus expectativas resultaron distintas a las reacciones de la audiencia. “Las tintas que más gustaron fueron las más abstractas, las que más liberan el trazo. Eso me sorprendió mucho, pero a la gente le gusta interpretar lo que ve”, comenta.

En esta primera colección, el artista elaboró 47 lienzos, pero solo 23 fueron elegidos en una curaduría llevada a cabo por el director y dramaturgo León Sierra. Para los cuadros restantes, añade, hay otros planes a futuro, entre ellos otra exposición.

