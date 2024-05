Festival Bleeps música electrónica de autor

En 2013, Ricardo Arturo Chávez buscaba un espacio para presentarse junto su banda TFKN (The Fuckin’ King’s Nuts). La agrupación tocaba big beat, techno, electro, dub, drum and bass y dubstep hecha 100 % con máquinas análogas. Justo por eso, hallaron que para la música electrónica no había espacios propios.

“La única forma de presentarse era tocando junto a DJ en fiestas o junto a una banda de rock. No había una propuesta que nos permitiera hacerlo junto a otras bandas que hicieran electrónica en vivo”, recuerda.

Así surge Bleeps, un festival enfocado en presentar a talentosos músicos con creaciones electrónicas originales en vivo y que les quitara a los artistas la presión de crear piezas bailables para enganchar a las audiencias.

“Cuando la gente escucha ‘música electrónica’, inmediatamente piensa en un rave en una fiesta. Desde el primer momento, la idea de Bleeps fue cambiar esa percepción, ofreciendo variedad y mostrando las diferencias entre un músico que se expresa a través de máquinas y software y un DJ”, comenta.

El encuentro regresa el miércoles 22 de mayo, cuando se realizará el primero de seis conciertos mensuales que se extenderán hasta noviembre de este año.

Cada recital contará con tres actos audiovisuales que incluirán estilos como el trip hop, chillwave, bass, ambient techno, drum and bass y el big beat.

En este primer concierto, que será a las 19:00 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, ubicado en la Plaza del Teatro, en Quito. Los artistas invitados son Detoneidor, Milkbox y los músicos Nicolás Dávila y Felipe Jácome.

Desde Ambato, Detoneidor ofrece un proyecto electrónico orientado al drum and bass, con base en el jungle y el hardcore electrónico, mientras que Milkbox explora el Drum N Bass, la potencia del Nu-Retrowave y el groove del Electrofunk. Finalmente, el dúo de Dávila y Jácome combinarán sus talentos en el video reactivo. El costo de ingreso es de $ 10.

La ‘folktrónica’, polémica y popular

“Desde hace unos diez años, la ‘folktrónica’ está llevando las tendencias en la escena”, indica Chávez.

Este estilo combina diversos elementos de la música folk y la música electrónica, con instrumentos acústicos, e incorporando ritmos del hip hop o el dance. En el caso de América Latina, el estilo también suma ritmos e instrumentos andinos y afro, lo que ha generado un fuerte debate con respecto a la apropiación cultural.

“Acá tenemos varios artistas que la están rompiendo fuera y que incorporan estos instrumentos o sampleos. También es cierto que hay muchas bandas indie que incorporan instrumentos electrónicos en su proceso de creación. La cumbia electrónica es un ejemplo muy popular”, señala.

Con ese fin, varios artistas que introducen este estilo serán parte del encuentro. “Con el fin de hacer la selección, estoy muy pendiente de lo que está pasando en la escena”, dice.

Música y arte en el Centro Histórico

Los recitales de Bleeps se llevarán a cabo en el Teatro Variedades Ernesto Albán mensualmente. Estos se harán solamente los miércoles, como parte de la propuesta de Cabildo quiteño Los miércoles todos al centro, que busca la reactivación económica del Centro Histórico a través de actividades que ‘enciendan’ las noches capitalinas.

La propuesta inició en marzo y cuenta con circuito de negocios, restaurantes, museos y senderos que buscan cautivar a los ciudadanos.

“Las caminatas son de 18:00 a 19:00, y la idea es que, después de las caminatas, la gente se sume a los conciertos de Bleeps”, indica Chávez.

