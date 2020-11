Paola y Lucía Jaramillo pierden el miedo y emprenden en un año adverso

Alejadas de la TV. Las gemelas Paola y Lucía Jaramillo dieron sus primeros pasos en las series 'Súper papá' y 'Sueños de juventud', de Ecuavisa, luego trabajaron con Carlos Vera y se convirtieron en presentadoras de noticias de Canal Uno.

Ambas son comunicadoras, abogadas y laboran en el Municipio porteño. Ya tienen 30 años. Lucía está soltera y es parte del equipo noticioso de I.99. Paola, casada con Julio Luzuriaga es madre de Valentina, de casi 4 años. Han iniciado el emprendimiento Twins_bypaolaylucia que verá la luz el 1 de diciembre a través de las redes sociales.

Pañuelos de diversos colores y diseños. Gerardo Menoscal // EXPRESO

El 2020 ha sido un año muy complicado por la pandemia. Sin embargo, ustedes se atreven a lanzar un emprendimiento...

Lucía: Ha sido un año duro, pero era un sueño que lo teníamos hace dos. Siempre quisimos emprender con algo de ropa y nos atrevimos porque consideramos que, a pesar de las adversidades, se puede hacer realidad lo que nos propongamos. Paola y yo somos aficionadas a la moda. En este caso son pañuelos para la cabeza para lucirlos en diferentes ocasiones.

Paola: La gente siempre nos pregunta dónde adquirimos las prendas y accesorios que usamos. Además de pañuelos, ofreceremos cubrebocas y cadenas portamascarillas. Estas últimas las elabora nuestra mamá (Lucía).

Seguramente se extenderán con el negocio...

Lucía: Para enero extenderemos la colección con pareos y trajes de baño. Siempre nos han dicho Twins, que en español significa gemelas, porque no ha sido fácil identificarnos. Por ello el nombre de la marca. Nos arriesgamos.

Paola: Cada mes saldrá algo nuevo. Nuestra meta es tener una tienda. Al principio nos daba miedo emprender porque nuestro tiempo es limitado.

¿La televisión es parte del pasado?

Paola: Nunca se sabe. Tal vez en algún momento regresemos a la televisión. Ahora estamos dedicadas al servicio social, nos apasiona esa actividad. Enfrentamos el miedo de dar este paso en los negocios. Somos gemelas idénticas y mejores amigas.

Lucía: Lo lindo de la TV es que los televidentes nos recuerdan por la etapa de 'Súper papá' (risas). Éramos unas peladas.

Lucía trabaja en el Municipio y está soltera. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Lucía: “La relación con Vicente terminó, cada quien tomó su camino”

Usted mantenía un romance con Vicente Taiano, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. ¿Qué pasó?

La relación terminó luego de un año, cada quien tomó su camino. Hace algo más de dos semanas lo decidimos. Vicente es un gran hombre, pero cuando algo no funciona no funciona. Fue de mutuo acuerdo. No se debió a la diferencia de edades, yo tengo 30 y él 40.

¿Qué le atrajo de él?

Es un hombre maduro e inteligente, lo admiraba mucho por su trabajo, muy entregado con la gente. Eso me llamó mucho la atención. Mi hermana Paola nos presentó.

¿Se tomará su espacio?

Prefiero estar sola por el momento. No creo que a Rey muerto, rey puesto. Este tiempo quiero dedicarlo a mí: a ponerle cabeza a mi emprendimiento, a mi trabajo en la radio porque se vienen las elecciones y hay que hacer más entrevistas políticas y atender las denuncias ciudadanas en el Municipio. Ejerzo como abogada.

Muchas mujeres creen que si llegan a los 30 y no se han casado, se les pasará el tren.

No me siento presionada por casarme, ni tampoco porque ya tengo 30 años o porque mi hermana formó un hogar. Quiero dar ese paso cuando llegue la persona indicada.

Ambas trabajaron en Canal Uno, pero usted fue la última en marcharse...

Así es. Mi canal, fue mi casa y mi familia durante 8 años. Ver tanta vulnerabilidad de derechos me afectó. Me costó muchísimo dejar la TV hace dos años. Amo el periodismo y ser presentadora. Creo que me fui en el momento correcto, antes que la situación laboral y financiera se pusiera más crítica. Me da pena lo ocurrido.

Paola labora en la Dase y tiene una hija, Valentina. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Paola: “Por la crisis sanitaria preferimos esperar para tener otro hijo”

Cuando se casó, separarse de su hermana gemela debió haber sido traumático...

Julio y yo vamos a cumplir cuatro años de casados y seis años juntos. Nos va bien, aunque no es nada fácil porque separarme de mi hermana fue un ‘divorcio’, me costó dejarla y adaptarme a una nueva etapa. La vida se encargó de mantenernos siempre juntas, en los trabajos y nuestros gustos son similares. Al principio Lucía no entendía que ya estaba casada y que tenía una hija.

Mi hermana tuvo los achaques de embarazo. Por suerte no sintió el parto. Eso le preocupaba (risas). Siempre hemos tenido esa conexión, es real. De peladas cuando ella o yo nos sentíamos mal, la otra lo sentía, aunque en ese momento estuviéramos felices.

Tiene solo una niña de casi cuatro años, seguramente querrá agrandar la familia...

Lo hemos conversado con mi esposo, existen esos planes, pero por la crisis sanitaria que se vive preferimos esperar. Dos hijos es el número perfecto para nosotros. Valentina tiene casi 4 años y necesita un hermanito o hermanita, es muy hiperactiva. Todo se lo dejo en manos de Dios.

A muchos padres la pandemia los ha hecho reflexionar...

Tengo amigas que no sé si es por los nervios, pero no llegan a completar la etapa del embarazo. Los bebés han sido prematuros. Esperemos que se mejore el tema sanitario y nos lanzamos a encargar otro.

¿Cómo vivió la cuarentena?

No paré durante esos días, aunque estaba un poco asustada. A mi esposo, a mi hija y a mí nos dio coronavirus. En nuestros casos fue como una gripe, no tan fuerte. Alternar la labor de mamá, el hogar y el trabajo se convirtió en una locura. Creo que Julio nos contagió, yo tomé muchas precauciones.

¿Continuará en la política?

No necesito un título para servir o ayudar. Todos los días recorro las calles de Guayaquil como asesora de la Dase. Ahí tengo casi 5 años.