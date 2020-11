Ana Buljubasich: "Me llevaron a la clínica y me dijeron que tenía tres fracturas en el mismo tobillo"

La presentadora Ana Buljubasich, del programa 'De casa en casa', de TC, deberá permanecer un tiempo considerable recuperándose tras la caída que sufrió el viernes 13 de noviembre en el patio del canal y que le ocasionó la fractura del tobillo izquierdo.

“No sé qué me pasó. Yo ya estaba lista para salir en el espacio, iba al estudio cuando me encontré con Cheo Navarrete, no me di cuenta en el momento que me caí. Cuando me quisieron ayudar a levantar sentí un dolor horrible. Pedí que no me paren y que llamen a mi esposo, Nerio David. Me trajeron una silla de ruedas, cuando me sentaron, vi que el tobillo era como una empanada, estaba sumamente hinchado”.

Ana tiene un sobrino que vive en Argentina que es médico. De inmediato le consultó y este le dijo que lo más probable es que fuese una fractura. “Me llevaron a la clínica y me dijeron que tenía tres fracturas en el mismo tobillo. Entonces me operaron enseguida, me hicieron los exámenes necesarios, incluso uno de COVID-19. Mi familia convirtió mi casa en un hospital”.

Le colocaron una placa, tornillo y clavo. “No puedo pisar para nada. Los doctores me dijeron que tenía que estar entre cuatro y seis semanas sin pisar. Sin embargo, agradezco que la lesión no haya sido en la columna vertebral o las caderas. Luego deberé hacer rehabilitación. Todos en el canal se preocuparon. Ha sido un año duro, la pandemia, la enfermedad de Nerio con coronavirus y ahora mi accidente”.

Su esposo se convirtió en su enfermero. “Ha estado en todo momento conmigo, él se quedó en la clínica. Gracias a Dios todos estamos con vida”.

Ella iba a estar a cargo de la Teletón navideña.