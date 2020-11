Carlos José Matamoros: "Mi perro es mi medicina porque sufro de problemas psicológicos"

Carlos José con su can.

Carlos José Matamoros protagonizó un incidente en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil al salir del país (la noche del martes 17 de noviembre) porque la aerolínea en la que se trasladó a Estados Unidos no permitía que viaje con su mascota Kaiser, quien lo acompaña a todas partes.

El expresentador de Canal Uno denunció el hecho a través de las redes sociales y comentó que el can es "un Emotional Support Animal (un animal de apoyo emocional), una especie de terapeuta para el estrés y la ansiedad y por ello no se le puede negar el acceso a ningún lado. No solo es una mascota, además es mi medicina porque yo sufro de problemas psicológicos y arritmias cardiacas”.

El asunto se resolvió y ambos pudieron viajar a Boston. “Mi hija Gabriela me invitó con todos los gastos pagados. El viernes 20 tenemos previsto irnos a Las Vegas. Volveré el 9 de diciembre a Ecuador”, manifestó.

Ella, según contó Carlos José, reservó una cena en el restaurante del chef y presentador británico Gordon Ramsay, quien es popular por su comportamiento. Tiene un carácter temperamental.

Recientemente Gabriela estuvo en el país y ahora su padre le devuelve la visita. Mantienen una buena relación.