ADN y el costo político de defender a Ferdinan Álvarez en la Asamblea

La ‘operación’ de llevar a Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización del Legislativo no salió tan “quirúrgica”, como se esperaba. Eso comenta Juan Manuel Fuertes, expresidente de la Democracia Popular, quien dirigió esa mesa años atrás y fue viceministro de Gobernabilidad.

Con él coinciden quienes han visto que después del jueves 17 de julio del 2025, cuando Salcedo habló alrededor de 20 minutos ante los legisladores, el efecto ha sido contrario al que podrían haber esperado en el oficialismo. Desde entonces, Ferdinan Álvarez ha sido blanco no solo de críticas sino de señalamientos directos de Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis.

Jordán acusa a Álvarez de ser parte de la trama de corrupción hospitalaria, además de haber beneficiado a su familia directa y a la de su pareja con cargos en la función pública. Y nada de eso parece incomodar al oficialismo, que cierra filas en torno al presidente de la Comisión de Fiscalización sin el más mínimo cuestionamiento.

¿Por qué ADN lo ha defendido casi ciegamente? Henry Cucalón, exasambleísta, exministro de Gobierno y político curtido, lo tiene claro: “La Comisión de Fiscalización no tiene independencia, hace absolutamente lo que decide el Ejecutivo. El señor Álvarez, quien la dirige, es un operador de la Presidencia de la República y mientras siga confiando en él, cumplirá las órdenes”.

Legisladores no tienen criterio propio: Henry Cucalón

Henry Cucalón señala que no hay más explicación. En ese sentido, le parece lamentable que Ferdinan Álvarez no cumpla su labor de fiscalización responsablemente y que dicha comisión se haya prestado para el “sainete”.

“No tienen criterio propio”, dice. Y recuerda como anécdota que en el período legislativo anterior, el Gobierno de Daniel Noboa hizo un acuerdo con el correísmo y le “regaló la Comisión de Fiscalización”.

Usan a la Comisión de Fiscalización para un teatro, dice Juan Fernando Flores

Juan Fernando Flores, exasambleísta y directivo de CREO, opina que “ADN busca cuidar a su principal artífice de mañoserías y usar a la Comisión de Fiscalización para un teatro y no como un espacio real para hacer control político”. Recuerda que el lunes 28 de julio, hasta el cierre de esta edición, venció el plazo para que se entreguen las supuestas pruebas de lo dicho por Salcedo y hasta el momento nada. “Dijo que si eso pasaba pediría disculpas, ¿pero qué hacemos con eso? Nada”.

ADN defiende a Ferdinan Álvarez. El espíritu de cuerpo pesó y algo más: Juan Manuel Fuertes

Juan Manuel Fuertes mira con claridad algunas reacciones de ADN y sospecha de otras. Sostiene que regularmente en materia política, se genera un espíritu de cuerpo, “es una reacción visceral de cobijar al camarada y más en este caso, hay una dosis extra de respaldo porque es un desertor del correísmo y continúa vigente esa pugna”. Por eso, ADN defiende a Ferdinan Álvarez.

Además, como analizó Cucalón, a Fuertes le parece que Ferdinan Álvarez no se aventuró a llevar a Salcedo a su comisión. “Me suena a que fue un juego pirotécnico convenido con el equipo político del presidente Noboa”. Y en consecuencia, si de alguna manera la maniobra no resultó todo lo quirúrgica que pretendían, están “obligados” a respaldarlo.

La Asamblea se desprestigia por el escándalos de familiares de asambleístas trabajando en los despachos y el show de Salcedo

Flores añade que ADN defiende a Ferdinan Álvarez y lo empleará hasta cuando le parezca útil. Luego “lo lanzará al agua. Así han actuado desde hace tiempo y no harán la diferencia en este caso. Es lamentable porque eso daña la imagen de la propia Asamblea, que de por sí está aún en deuda: no han revelado los nombres de todos los funcionarios que tenían a sus familiares en sus despachos, así como en ministerios y ciertas secretarias”.

¿Qué dice ADN? ¿Por qué esa defensa ciega a Ferdinan Álvarez?

Desde ADN, el asambleísta Adrián Castro argumenta que su organización no puede darle oídos a “un delincuente como Jordán. Cree tener patente de corso. Si no tuviera rabo de paja vendría a Ecuador, pero no da la cara a la justicia”.

¿ADN está midiendo el riesgo ante las denuncias en contra de Álvarez? Adrián Castro responde que no coinciden los tiempos, ya que Jordán empezó a hablar en contra de su compañero recién luego de que “empezamos a fiscalizar al sistema de salud. Si hubiera pruebas, documentos, cambiaría la cosa. Mientras, no vamos a escuchar a un prófugo”.

El ciudadano tiene tolerancia a la corrupción y a la incompetencia: Bernardo Gortaire

Bernardo Gortaire, analista político, anota que ADN no mostrará debilidad, menos que se equivoca, porque busca no perder su “popularidad” en lo comunicacional frente al referéndum de diciembre. Con pesar admite que la mayoría de la población no suele estar tan pendiente de los sucesos de la Asamblea o de lo que haga el Gobierno al que apoyó con el voto. “Hay cierto grado de tolerancia a la corrupción y a la incompetencia. No ha pasado mucho con el asambleísta que hacía dibujos”.

En esa línea, Henry Cucalón señala que el mayor riesgo frente a la posición de la bancada de ADN lo corre en general la Asamblea.

El escándalo de los pipones, la incapacidad manifiesta y el sainete en la mesa de Fiscalización hacen que la ciudadanía pierda cada vez más la confianza en este poder del Estado. Henry Cucalón/ político

