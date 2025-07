"Ni en mi vida pública ni privada jamás he conocido al Sr. Jordán": Alfredo Ortega

"Con sorpresa e indignación, me he enterado por las redes sociales que en una de las tantas y lamentables confrontaciones políticas que asombran al país se me ha mencionado perversamente", señala Alfredo Ortega, quien fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del 21 de junio de 2022 al 20 de diciembre de 2023.

Además, Alfredo Ortega señala: "Ni en mi vida pública ni privada jamás he conocido al Sr. Jordán, en consecuencia, no he tenido tratos de ninguna naturaleza con él". Lo dice porque Xavier Jordán, procesado en el Caso Metástasis, lo ubica como parte de una supuesta red de corrupción hospitalaria.

Asimismo, Ortega afirma que si hubiera conocido de actos ilícitos, materia de esta controversia publica, los hubiera conocido los habría denunciado ante las autoridades judiciales pertinentes.

En un comunicado, compartido con EXPRESO, luego de que se lo buscó, el 24 de julio del 2025, Ortega dice: "En el ejercicio de mis funciones en el IESS nunca privilegié intereses de familiares o allegados y pongo énfasis que no he mantenido vínculos de sociedad con absolutamente nadie como injuriosamente se pretende endilgarme".

ADN apoya a Ferdinan Álvarez: ¿Qué dicen al interior de la Comisión de Fiscalización? Leer más

¿Qué dijo Xavier Jordán sobre Alfredo Ortega?

Jordán, procesado en el Caso Metástasis, pidió comparecer a la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez, asambleísta de ADN, que dejó el correísmo en octubre del 2023. Lo hizo al ser mencionado por Daniel Salcedo, sentenciado a más de 30 años de cárcel, entre otros delitos, por peculado en la compra de insumos hospitalarios.

Al legislador Álvarez, Jordán, además de señalarlo por actos de corrupción en Petroecuador y en la salud, lo vincula con una supuesta red de corrupción hospitalaria.

Él también menciona 13 nombres, entre otros al expresidente Lenín Moreno, el exasambleísta Dalo Bucaram Pulley, el sentenciado Daniel Salcedo Bonilla, además expresidentes del Consejo Directivo del IESS como Jorge Wated y Alfredo Ortega.

Sobre su paso por el IESS

Alfredo Ortega sostiene que "todos los actos que realizó al frente del Directorio del IESS estuvieron impregnados de esa obligación de retribuir la confianza ciudadana con un escrupuloso cuidado de los recursos de esa institución, en particular frente a los sectores que se deben privilegiar como son los jubilados y quienes requieren los servicios asistenciales de salud".

Daniel Salcedo rinde versiones en Fiscalía sobre Boscán y la mafia de los hospitales Leer más

Además, el expresidente del Consejo Directivo del IESS dice: "la relación que mantengo con mis familiares de todo nivel es estrictamente personal y no tienen ningún vínculo con las funciones que ejercí en el IESS".

Su crítica a lo que ocurre en la Comisión de Fiscalización

El exfuncionario del Gobierno de Guillermo Lasso lamentó: "las insólitas controversias que abochornan al país e impiden que ciudadanos de bien presten su contingente en el sector público".

Jordán no ha presentado pruebas al respecto, solamente el listado. Sobre eso, Alfredo Ortega dice que no es correcto que "sin sustento ni pruebas fehacientes se afecte la honra de un ciudadano que hizo un paréntesis de su vida privada para servir al país con transparencia y pulcritud".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!