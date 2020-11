Carolina Aguirre: "Me asusta estar en una clínica dando a luz con una mascarilla puesta"

Planificó a su segundo bebé. Pero la Miss Ecuador 2012, Carolina Aguirre (28), no pensó que llegaría tan pronto. Junto a su esposo Jonathan Vélez (35) esperan con ilusión a este nuevo miembro de la familia.

Ella es presentadora del programa 'Panorama Internacional' de Ecuavisa y por la pandemia de coronavirus, su faceta de cantante está en pausa. Fue Miss Continentes Unidos 2013 y es hija de la cantante Mariel Córdoba y sobrina del músico Nerio David Pérez. Su hija se llama Luciana, de un año y diez meses.

¿Otro bebé en camino?

Tengo diez semanas de embarazo, me enteré de mi estado a la cuarta semana. Empecé a sentir fatiga y debilidad. Eso me pareció raro, estaba confundida con los cálculos de mi ciclo menstrual, me hice una primera prueba, esta salió negativa, pero seguía sintiéndome extraña, volví a hacerme otro examen, este dio positivo. Luego comenzaron los síntomas.

¿Tiene los mismos síntomas que en su primer embarazo?

Parecidos, pero con Luciana pude hacer ejercicios hasta el final del embarazo. En cambio ahora existe un pequeño desprendimiento de la placenta y hay que tener un montón de cuidados, como no usar tacos, no cargar a la niña, no caminar demasiado y evitar los ejercicios. Esa es la diferencia.

¿Fue un embarazo planificado?

Con mi esposo conversamos para tener otro bebé. No pensamos que iba a venir tan rápido, porque apenas dejé de cuidarme salí embarazada. Fue rapidísimo. Por ahora me quedaré con dos niños. Tal vez más adelante un tercero. Me encantaría experimentar ser mamá de un varón.

Con su hija Luciana. Gerardo Menoscal // EXPRESO

¿A qué se refiere?

Dicen que las niñas son muy unidas a los padres y los niños a las madres. Luciana es muy unida a mí, pero llega el papá y se olvida de la mamá. Cuando la quiero coger, me dice que no porque está el padre (risas). Se muere por él. Son hermosas las niñas porque para vestirlas hay mil combinaciones y sé qué jugar con ella.

¿Ya pensaron en el nombre?

Es muy complicado ponerse de acuerdo. Con Luciana, recién a los siete meses de embarazo nos pusimos de acuerdo con mi esposo. A mí me gusta Andrés, Matías, Lucas… y para niña, Sofía. A él no le agrada ninguno, solo le llama la atención Jonás.

¿La convivencia matrimonial fue complicada durante la cuarentena?

Nosotros llevamos casados por el civil tres años y por el eclesiástico, dos. La pandemia fue dura porque mi esposo nunca dejó de trabajar. Tiene negocio de restaurantes y salía bastante, yo no tenía ayuda, me quedaba a cargo de la casa y con la niña. Es normal que surjan diferencias, además la situación que se vivía ponía nervioso a todos. No salía para nada.

A muchos les dio depresión, angustia…

Los primeros días fueron de mucha ansiedad porque nadie sabía qué iba a ocurrir. Decían que el coronavirus era grave para ancianos o personas con algún tipo de enfermedad. Sin embargo, gente sana y joven también cayó. Eso me llenaba de terror, pero pude calmarme y dejar todo en las manos de Dios. Recé mucho, medité y practiqué ejercicios. Gracias a Dios nunca nos enfermamos.

¿Por un largo rato no se vio con su mamá?

Ella pasó un largo tiempo encerrada, no nos vimos aproximadamente tres meses. Mi mami tiene un problema congénito del corazón y sufre de dolencias respiratorias. No se puede contagiar.

¿La preocupa esperar un niño en tiempos de pandemia?

El mundo ha cambiado tan rápido, todo es diferente. Me asusta un poco estar en una clínica dando a luz, con los dolores de parto y con una mascarilla puesta tratando de respirar. Habrá que tener cuidado con las visitas. Los médicos me han dicho que use siempre el cubreboca. Mantengo el distanciamiento social. De vez en cuando salgo a comer algo o a hacer compras.

Pero también es tiempo de aprendizaje...

Muchas veces trabajamos porque queremos un lindo juego de sala o un enorme televisor, pero eso no es lo importante. Lo único valioso es la familia, la salud, porque sin esta no hay nada. El coronavirus es una enfermedad cruda que se llevó sin piedad a seres queridos. Hay que trabajar en nuestra espiritualidad, es la enseñanza que nos deja la pandemia.

¿Perdió a alguien?

Todos perdimos a alguien, así sea un conocido. El padre de una amiga (Cristina) murió y fue horrible no poder estar con ella. Cristina estuvo conmigo cuando mi papi (Diego Aguirre) falleció, es un momento de mucha vulnerabilidad. Hace poco se contagió mi tío Nerio David, nos puso a todos nerviosos. Es muy querido por nosotros. Ha sido un año de aprendizaje. El 2020 nos enseñó a no hacer planes a largo plazo.

Después de ser jurado en 'Ecuador tiene talento', volvió a la TV en 'Panorama Internacional'

Hace un año y medio llegué a ese espacio. Me cayó perfecto cuando me ofrecieron presentar el programa junto a Alfredo Pinoargote, estuve en mi embarazo sin trabajar. Me encanta el formato, súper informativo, un recuento de lo más relevante a nivel internacional en temas variados que no pierden vigencia con facilidad.

¿Tenía ganas de volver?

Desde que estuve en 'Ecuador tiene talento' me quedé con ese bichito. Cuando se terminó fue un bajón. No me toma mucho tiempo y eso es perfecto en mi caso que soy madre de una pequeña.

¿Los reinados ya son parte de su pasado?

Pensé que Miss Ecuador iba a ser mi último reinado. María del Carmen de Aguayo me convenció e ingresé a Miss Continentes Unidos. Fue una linda experiencia, me convertí en una especie de anfitriona y las chicas extranjeras se quedaron maravilladas de la belleza de Ecuador.

Si su hija se interesara en los reinados, ¿la apoyaría?

Totalmente, pero si no le gusta, mejor.

¿Por qué?

Se viven lindas experiencias, pero es un arma de doble filo. Se aprende mucho, pero hay que enfrentarse a personas malintencionadas con mala energía, pero ese es el mundo.

¿Comparte que una candidata con hijos o casada participe en un certamen de belleza?

Sí. He visto el formato de Nuestra Belleza Latina que organiza Univisión y en el cual participan casadas, con hijos y de varias edades. Estoy de acuerdo en desaparecer esas barreras porque hay mujeres valiosas. Aunque es verdad que la disponibilidad de tiempo es un problema. Creo que los hijos deben estar grandes, no chiquitos. Una buena opción sería la presentadora Alejandra Jaramillo, quien tiene su hijo grandecito.

Aprovechó el encierro para escribir canciones

Una de las pasiones de Carolina Aguirre es la música. Recientemente se presentó en el programa 'En contacto'. Por la pandemia las presentaciones se han cancelado, espera que el 2021 se retomen.

“Si Dios lo permite y la situación mejora, quiero volver a cantar. Siento que me falta algo si no canto. Cuando estuve en la revista familiar me sentí tan plena, además me presenté con Roberto Bolaños en el Centro de Arte, pero con todas las medidas de bioseguridad”.

En 2014, Carolina sacó el CD 'Frágil' y ha compuesto temas románticos, baladas. “Las primeras composiciones que el mundo escuchara de mí. En el encierro encontré la inspiración para sentarme a escribir. Vivencias por las que he pasado. Ahora la gente consume canciones en plataformas digitales”.