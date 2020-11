Suly Castillo: "Soy la primera mujer afro con mi perfil en la televisión mexicana"

Suly Castillo, modelo, exreina de belleza, presentadora y actriz, oriunda de San Lorenzo, Esmeraldas, reside en la capital mexicana desde hace seis años. La primera faceta que desarrolló en ese país fue el modelaje. No contenta con aquello, estudió conducción en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, donde se graduó en 2018.

Empezó en el mundo de la moda a los 14 años y fue finalista del Miss Ecuador 2012 y del Miss Supranational en Polonia ese mismo año.

Orgullosa cuenta, desde México para EXPRESIONES que participó en videos musicales de los artistas Wisin y Ricky Martin y que se ha desempeñado como actriz en producciones de Televisa en 'Como dice el dicho', 'La Rosa de Guadalupe' y 'Cuna de lobos, la serie'. El año pasado compartió con el actor Roberto Palazuelos en el reality de su vida 'Palazuelos, mi rey', producido por MTV y ahora está en la plataforma Netflix.

Mientras la mayoría se quedaba en casa en plena pandemia, usted ingresaba a la TV...

Me inicié en 'Aquí contigo' del Heraldo de México, me llamaron en plena pandemia. Era una propuesta nueva para el mercado mexicano y competimos con 'Hoy' de Televisa y 'Venga la alegría' de TV Azteca. El canal apostó por talentos frescos y por enganchar a ese público que se quedaba en casa.

Además formo parte del espacio 'De buenas', que se estrenó hace tres meses. En ambos soy conductora, en el segundo de los mencionados tengo la responsabilidad del programa. Se emite a las 06:30 y su reprise es a las 17:00. Ofrecemos tendencias y videos motivacionales para que la gente empiece el día con otro tipo de energía.

En 'Aquí contigo' que se transmite desde las 09:00 hasta las 13:00 estoy a cargo de la sección de moda y el talk show 'Sin rodeos', en el cual intervienen solo mujeres que hablan de temas variados. El Salón de la Fama México nos entregó el premio por programa revelación.

¿Es decir que en la pandemia solo trabajó?

Lógicamente siguiendo las medidas de bioseguridad, cuidándonos mucho porque en México el coronavirus ha pegado muy fuerte y el riesgo es grande. Nunca me enfermé, siempre nos hacen pruebas en el canal y más de una vez he estado con el Jesús en la boca.

Estos espacios tienen exigencias como levantarse temprano…

Esa es la parte horrible. Estoy despierta desde las cuatro de la mañana, ya a las seis debo estar en maquillaje (risas). Antes me acostaba tarde, ahora no puedo hacer aquello. El Heraldo es una empresa enorme porque además tiene el periódico, la radio y ahora TV. Hemos crecido mucho y la sintonía lo dice todo.

Los mexicanos son muy nacionalistas. Sin embargo, a una mujer afro le han abierto las puertas en la TV.

Soy la primera mujer afro con mi perfil y características en la televisión mexicana, al inicio era con un programa, ahora con dos. México no es un país fácil porque son muy nacionalistas, pero el mundo los ha obligado a cambiar.

Ahora que estoy en la televisión, me han escrito comunidades de gente afro para felicitarme y decirme que es ‘padre’ lo que he logrado porque es algo que beneficia a nuestra raza. Se identifican conmigo y consideran que los represento. Aparezco de manera fija y de lunes a viernes.

¿Considera que la actriz y docente Yalitza Aparicio, de origen indígena, que fue nominada al Óscar por la cinta 'Roma' y una de las cien mujeres más influyentes del 2019, contribuyó a esos cambios?

México vive un cambio desde hace tiempo. Vivo en este país desde hace seis años. Por esos cambios creo que Yalitza estuvo postulada a un premio, además la pandemia que hemos vivido ha hecho que veamos todo de otra manera y muchos estereotipos se rompan. La televisión en México y en el mundo exige algo diferente.

Las grandes plataformas se dieron cuenta de que hay que ofrecer diversidad porque somos diversos. Nos hemos sacado las etiquetas. El Heraldo TV por este motivo apostó por algo nuevo. Es algo aspiracional también.

Si Yalitza Aparicio logró triunfar o si usted ahora está en la TV mexicana, todos pueden…

Así es. Las grandes televisoras apuestan hacia eso. Me siento bendecida porque cuando todos estaban en casa por la pandemia, yo iniciaba una nueva etapa en la televisión con dos espacios. La productora Lila Solana me dijo que se siente orgullosa y contenta con mi trabajo.

Se siente lindo ese respaldo y que nos hagan notar ese crecimiento. Para 'Aquí contigo' no me llamaron para hacer casting, estaba considerada desde el inicio. Estudié en Televisa, hice algo con ellos y no descarto volver en algún momento, además ahora se puede laborar en dos medios.

¿Ya se acabaron las exclusividades?

Justamente por esa razón. Ahora nos permiten ser parte de dos medios, siempre y cuando los horarios y los espacios no se crucen, los intereses no pueden ser los mismos.

¿La actuación está en pausa por ahora?

Me interesa hacer teatro. Me invitaron para participar en una obra, pero no pude. Creo que volveremos al encierro y al semáforo rojo, porque los hospitales están llenos por la pandemia, es un país con una gran población. Cualquier proyecto dependerá de esta situación. Vendrán días mejores.

¿Los mexicanos cómo han asumido el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos?

Los mexicanos están muy divididos. Es un triunfo eminente el de Biden, no queda de otra que aceptar cuando se oficialice.

Ser parte del reality 'Palazuelos, mi rey' le dio una proyección internacional…

Roberto es un gran amigo, cuando me habló de este proyecto me encantó y lo primero que dijimos es que nos íbamos a divertir. La producción la hizo MTV, le gustó a Netflix y la compró.

¿El modelaje ha quedado a un lado?

Lo sigo haciendo y me gusta. Estoy en un momento de mi vida en que quiero más. Es lindo hacerlo en un país como México, con una gran proyección.

¿Las fiestas de Navidad y fin de año las disfrutará en México o en Ecuador?

Me muero de ganas de ir a Ecuador. Tengo dos semanas libres por el programa 'Aquí contigo', pero por 'De buenas', todavía no sé porque es un espacio muy nuevo.

Está enamorada, ¿hay planes de boda?

Estoy en pareja con el actor y conductor argentino Gianfranco Apostolo. No hay planes de matrimonio por el momento, no hay necesidad de boda. Estoy dedicada al trabajo, no tengo tiempo de nada. Me han pedido un nuevo proyecto para el fin de semana. Hasta de casa me cambié. Hay que vivir un día a la vez porque la vida se va en un instante. Considero que no hay que engancharse en asuntos que no valen la pena. Resolver y avanzar.

Con Franco nos quedamos en el DF un mes al inicio de la pandemia, luego nos fuimos a Valle de Bravo, un lugar precioso y con un clima divino. Planificaba quedarme un par de meses, pero me llamaron para el programa. Todo cambió.