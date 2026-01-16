Pancho Terán revisita su pasado con una nueva versión de uno de sus temas icónicos

Cuando recién se publicó 'Negra', Terán no imaginó que ese tema concebido como un regalo íntimo para su hija Gabriela terminaría siendo adoptado por generaciones de padres e hijas

“Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón,/ Recuerdo cuando te vi nacer/ No lo podía creer/ Eras como un pez sobre la red/ Como agua entre mis manos/ Qué manera de encontrarnos/ Y empezarnos a querer”.

Con apenas escuchar los primeros acordes, incluso antes de que la voz de Pancho Terán empiece a sonar, Negra resulta inmediatamente identificable. La canción, lanzada en el año 2000, se convirtió con el tiempo en uno de los temas más reconocidos del pop ecuatoriano.

Ceci Juno canta para reconectar y sanar: Así fue el 'Ceci Fest' Leer más

Pero cuando recién se publicó, el cantante Pancho Terán no imaginó que ese tema concebido como un regalo íntimo para su hija Gabriela terminaría siendo adoptado por generaciones de padres e hijas.

Veinticinco años después, la canción forma parte de ceremonias familiares, bailes de bodas, fiestas de quince años y celebraciones privadas en las que la paternidad ocupa un lugar central. Su permanencia no respondió a una estrategia de difusión, sino a la identificación directa de quienes encontraron en la letra una forma de decir aquello que no siempre se logra expresar.

“No tenía ningún interés más allá de contarle en esa canción a Gaby cómo fue que yo viví su nacimiento, cómo siento que creció al lado mío. Hacerle una narración rápida de mi experiencia de ser padre, no desde el artista, sino desde el papá”, recuerda. “Nunca imaginé el impacto que tendría en mi vida”.

Ese carácter personal es, para el músico quiteño, una de las claves de la vigencia de Negra. Con ese antecedente, el aniversario número 25 de la canción marcó el momento para volver sobre la melodía.

Así nació Negra 25 años, una versión extendida y colectiva, lanzada recientemente, que reúne a Ricardo Perotti, Sergio Sacoto, Felipe Jácome (Tercer Mundo), Marqués y Martín Galarza (AU-D), todos amigos cercanos y padres de hijas.

Un sorpresivo tema

La nueva grabación recorre distintos lenguajes musicales e intercala géneros como el bolero, el rap, el reggae, el rock y el pop. Sin embargo, el cierre de la canción concentra uno de los momentos centrales del proyecto: la respuesta de Gabriela, la ‘Negra’, quien canta junto a su padre por primera vez.

'Dale Medardo': un monumento que fija la memoria de la cumbia ecuatoriana Leer más

“Esa es la cereza sobre el pastel. La letra es absolutamente de ella, de puño y letra, y diciendo las cosas maravillosas que dice ahí. Para mí, que soy a quien le escribe, me deja sin palabras”, afirma Terán.

Sobre la recepción, reconoce que muchos oyentes mantienen un vínculo emocional con la versión original.

“La gente se enamora de la versión inicial porque esa es la que marcó su experiencia de padre. Esta es prácticamente una nueva canción, y desarraigarse es complicado”, señala, y añade que le gustaría que esta nueva versión también pueda acompañar a una nueva generación de padres.

Pancho Terán es una de las voces reconocidas de la música ecuatoriana contemporánea. Cortesía

De vuelta a los escenarios

Pancho Terán es una de las voces reconocidas de la música ecuatoriana contemporánea. Cantautor, compositor y actor de musicales, su trayectoria atraviesa la canción popular, el teatro musical y proyectos colectivos como Jesucristo Superstar, montaje que su familia ha presentado durante años y que incluso les valió un récord Guinness. En los últimos años, su vida personal y artística estuvo marcada por un proceso de enfermedad y recuperación que redefinió sus prioridades y su manera de trabajar.

Ese presente se refleja en su agenda actual. En enero de 2026, Terán será el invitado especial en los conciertos de Santiago Cruz, como parte de la gira Quince de Caminos, con fechas en Guayaquil y Quito el 22 y 23 de enero. “Es un honor que me hayan considerado. Voy a hacer un show de apertura de media hora en formato acústico, que me permite conectar con la gente mucho mejor, es el artista, la canción y la gente, sin mayores distractores”, señala. En Guayaquil se presentará con piano, bajo y cajón; en Quito, con un formato aún más íntimo, solo con guitarra. El repertorio incluirá canciones como Tu lugar, Negra y Planeta de las rosas, junto a temas nuevos.

Café Tacvba vs. Spotify: ¿por qué la banda retira su música de la plataforma? Leer más

El 2026 también marca una etapa de lanzamientos. El 6 de febrero verá la luz Me da igual, una canción en colaboración con Gabriela Terán, la primera que graban juntos como autores e intérpretes. “Es una canción muy suave, en R&B, que habla de soltar, de respirar, de que hay muchas cosas que nos absorben y no tienen relevancia en nuestras vidas”, explica.

Las tablas no han quedado atrás

En 2024, el artista tuvo un papel protagónico en el musical Cumbia Divina, del dramaturgo Alejandro Lalaleo, y señala que, aunque su eje creativo sigue siendo la música, el teatro musical ocupa un lugar constante en su vida.

En abril está previsto el regreso de Jesucristo Superstar al Teatro del Scala Shopping, y más adelante existe la posibilidad de retomar otros montajes, entre ellos uno que aborda la leyenda del Padre Almeida. “Amo participar en musicales, sobre todo cuando son 100 % musicales”, comenta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!