Notoken, los papás del punk hardcore guayaco

Cuando analizamos en retrospectiva la escena metal y rock nacional, vemos que el paso de los 80 a los 90 trajo cambios importantes, de sonido y de actitud.

Por un lado, el heavy y thrash metal que dominaron la década ochentera, dieron paso a géneros más extremos. Aunque con retraso y a cuentagotas, al país llegaban nuevos tendencias como grindcore, noise, crust, death metal, y los melómanos en busca de sonidos acelerados se nutrían de todo ese derroche de energía y creatividad.

QSQD: “El hardcore guayaco es libre y sin posturas” Leer más

Por otro lado, los músicos empezaron a tomar mayor conciencia de que no tenían que esperar el apoyo de casas disqueras o la prensa, sino que podían crear sus propios sellos, sus propios medios de comunicación, sus propias reglas de distribución, fomentando la cultura del ‘hazlo tú mismo’.

Tambíén puedes leer: El Mismo Gajo: Hardcore en los tiempos del ska

Notoken pertenece a ese puñado de bandas que dieron ese salto evolutivo, formando parte de lo que podemos considerar la primera camada de punk hardcore ecuatoriano, junto a sus paisanos Kaos y Enemigo Público y Mortal Decisión de Quito. Porque si bien Descontrolados (también de Guayaquil) es la primera banda de punk del país, con ellos no se puede hablar de una generación como tal, sino más bien de un caso aislado en medio del rock latino imperante y las pocas bandas de metal en los ochenta en Guayaquil.

Casi sin proponérselo, este cuarteto contribuiría a marcar el rumbo de la naciente escena subterránea local, impulsando el surgimiento de un sinnúmero de grupos que siempre reconocieron el ejemplo que significó Notoken para ellos.

¿Consideran como referentes a las bandas de metal y rock latino de los 80, de alguna manera? Era gente que ya estaba haciendo música propia.

Gabriel: El rock latino no, pero sí Abraxas, Spectrum, Blaze, Demolición, por supuesto, los grupos más fuertes. En ese momento era lo que había en Guayaquil y también eran referentes a nivel nacional.

Aparte escuchaban ya hardcore estadounidense.

Julio: Escuchábamos y practicábamos mucho DRI. También Suicidal Tendencies, Sick Of It All, Agnostic Front, Anthrax. Y nos llamaban la atención otros géneros de rock. Barón Rojo y cosas más suaves entre comillas como Ilegales. Lo que pasa es que hemos sido cuatro cabezas, mundos diferentes. Carlos (Avilés, el primer vocalista) escuchaba death metal también.

Chivolo: Daniel (el actual bajista) y yo desde antes de pertenecer a Notoken éramos amigos y nos intercambiábamos mucha música en cassettes y discos. Fue un boom cuando conocimos el Scum de Napalm Death. Una semana podíamos oír Terrorizer, a la siguiente Morbid Angel o Sacred Reich.

Julio: Eran épocas de reunirnos en la esquina a escuchar música con grabadora.

La influencia del punk HC de otros países de la región también fue importante.

Malvadín: Claro, Colombia tenía bandas rápidas. Gracias al compilado La ciudad podrida (con grupos de Medellín), conocimos a Crimen Impune, HP.HC, BSN.

Chivolo: En 1992 le abrimos a La Pestilencia y nosotros tocamos en 1995 en Colombia y de ahí trajimos esa bulla.

Patria Letal: Punk hardcore sin fronteras Leer más

¿Qué extrañan de esos primeros años de la escena? Ahora mucho más facilidades, pero talvez no la misma pasión.

Gabriel: Nos sacrificábamos tanto para poder tocar, para poder ensayar, que me parece que se lo disfrutaba más. En nuestros inicios ensayábamos en el kilómetro 5,5 de la vía a Daule y nos tocaba ir con los amplificadores y guitarra en bus.

¿Y qué ven de bueno en el movimiento actual?

Julio: Hay más chicas en los conciertos (risas).

Gabriel: También hay más estudios de ensayo, de grabación, mejores medios de comunicación. Pero aunque es bueno que haya más bandas, muchas no son comprometidas.

Malvadín: Antes las bandas tenían que ganarse su espacio, a su público. Con la facilidad de la tecnología actual, muchas bandas se dan a conocer, pero no todas se lo han ganado en tarima. Turro que haya bandas que graban algo solo por el momento y nunca más. Debe haber compromiso.

Si te gusta el punk hardcore, aprovecha y lee además: Pukarana: "La escena 'under' ahora tolera menos el machismo"

30 AÑOS DE SU DEMO DEBUT, LLAMADO A LOS DESCEREBRA2

El demo debut de Notoken, Llamado a los descerebra2, fue uno de los primeros lanzamientos de música extrema del país. Como nos cuenta la banda, “lo grabamos donde ensayábamos, en la casa de nuestro amigo Pablo Aroca, en Sauces 2. Él tenía ciertos equipos, como la batería, que era lo que nos faltaba. Nuestro primer bajista, José Luis Mancero (El Tallo), tenía sus equipos. A mí me prestaba la guitarra Sergio Sánchez, de Incarnatus (death black). Yo llevaba un amplificador de mi papá, el cual a veces me lo prestaba y a veces lo cogía sin permiso (risas). Mi papá es multiinstrumentista y tenía un grupo de rock llamado Los Piedras, de la misma camada de Los Hippies, Los Corvets, grupos amigos que incluso llegaban a ensayar a la casa”.

Motivados por Pablo y Chivolo, que aún no pertenecía a Notoken en esa época pero siempre fue un amigo cercano, grabaron los temas de un tirón, en una consola de cuatro canales, plasmando la gran diversidad de influencias que tenían en ese momento, que iban del punk rock y hardcore al noise y grind. Ese demo fue reeditado en formado CD en 2007, junto con la grabación en concierto titulada Token no más, y ha envejecido muy bien, llenado de orgullo a la banda, a pesar de las tres décadas transcurridas desde su lanzamiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!