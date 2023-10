QSQD: “El hardcore guayaco es libre y sin posturas”

Bien podemos decir que Quién Sabe Qué Diablos (QSQD) resume el espíritu del hardcore guayaquileño, al reunir en su alineación a músicos de diversas camadas, que han pertenecido a bandas referentes de la escena nacional y latinoamericana.

Nació hace diez años como un proyecto del guitarrista Gabriel Jurado (Chito, ex La Demencia Extrema), y Carlos Francisco Avilés (Carfran, ex de Notoken). Sin embargo, desde el inicio ambos se plantearon como principal desafío y compromiso no parecerse a sus anteriores agrupaciones, sino tener una identidad propia.

El 21 de septiembre último QSQD estuvo de ‘cumple’ y lo festejamos a nuestro modo: con una entrevista.

Turner y Jonas: se van a mediación por la custodia de sus hijas Leer más

Empatía, amistad y respeto

Ustedes que pertenecen a distintas generaciones, ¿consideran que se puede hablar de un sonido hardcore guayaco, entre toda la diversidad de formas que puede tomar el género?

Chito: Creo que el hardcore guayaco es muy libre y sin posturas. En la ciudad, la principal característica es que cada banda es muy distinta a otra. Unas son más punk, otras tienen más crust, o le meten thrash. Cada una tiene su sazón. Si tú escuchas Moral Abajo, Contraautoridad, Estado de Violencia, por nombrarte unas cuantas, ninguna suena igual que la otra.

¿Y QSQD a qué suena?

Ch: QSQD es hardcore purito ochentero, vieja escuela.

Chito, ¿diría que de cierta QSQD es la continuación de lo que hacía con La Demencia?

Ch: Mi manera de entender el hardcore es la misma: expresarme con libertad. Pero QSQD tiene una energía distinta a La Demencia, maneja otros conceptos, otra dinámica, incluso se expresa de forma diferente en sus letras.

Y asimismo marcan diferencia con lo hecho por Notoken.

Ch: Sí. Por ejemplo, Carlos (Avilés) ya no mete malas palabras, que fue algo que él se propuso. Ahora es más abierto, más ambiguo al escribir, manteniendo su humor, sus letras divertidas, lanzando siempre una punta, una crítica. Y al yo componer las canciones con él, también salen sonidos diferentes, son otros colores.

Una pregunta para Carfran. La escena que usted ayudó a construir con Notoken hace 32 años ya no es la misma.

Carfran: Me parece que la escena subterránea, que ahora ya no es tan subterránea por esto de las redes sociales e internet, se ha diversificado y expandido. Hoy nos encontramos con gran cantidad de propuestas. Me llaman la atención Curetaje, Ausencia de Orden, Zabandijas de la 18, Estado de Violencia, entre otras.

Varias cosas han cambiado, hay una mayor participación femenina, por ejemplo.

Carfran: La presencia de la mujer indudablemente fue esperada por los rockeros desde antes de que yo ingrese en este mundo. Siempre quisimos ver una banda de mujeres, lo que se hizo realidad gracias a dicha diversificación y expansión. Entre esas agrupaciones llamaron mi atención The Cassettes, Cuestión de Actitud, Piedrazo (con su cantante Yuliana Macías), entre otras.

Carlos Espitia y Jamil están tocando con músicos de bandas con las que se iniciaron en los conciertos como público.

Carlos E: Cuando comencé a ir a conciertos, La Demencia y Notoken eran de mis bandas favoritas, siempre fueron las más potentes, con gran actitud, siempre era bacán verlos en vivo. Nunca me imaginé llegar a tocar con dos de sus músicos. Es genial.

Jamil, usted es el más joven de QSQD.

Jamil: Es un gran honor para mí tocar con grandes personajes de la escena como Avilés, Chito y Espitia, quien ya empieza a ser vieja escuela también. Para mí ha sido un reto, ya que vengo tocando varios estilos como punk rock, metal hardcore… pero QSQD es un sonido clásico y de barrio. Me tocó acoplarme.

CE: La sangre nueva siempre será bienvenida en la escena.

Carfran: Además, debo decir que la química de QSQD tiene muy poco que ver con la edad o experiencia musical. La química de QSQD se da gracias a la empatía, influencias musicales muy similares, el son sabor y sandunga que cada uno de nosotros le ponemos a los temas. Y por supuesto la amistad y respeto.