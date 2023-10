León Larregui suspende su concierto al no encontrar cómo llegar a Quito

En la última historia de Instagram del músico mexico León Larregui se podía leer: "No te pierdas a León Larregui en vivo", junto con la imagen de la publicidad de su show en la capital ecuatoriana. Esa publicación fue hecha hace 21 horas, pero la agenda no se cumplió.

León no llegó a Quito pese a que buscó, según sus palabras, todas las formas de hacerlo.

En el Teatro Ágora Casa de la Cultura ya está todo montado. Los músicos del artista, su staff y el público, lo esperaba para el espectáculo que tenía que ofrecer a las 20h00. Sin embargo, sus planes para llegar a tiempo a la capital se trastocaron.

"¡Quito! Con la pena del alma, no logré encontrar cómo llegar hasta ustedes. Se me cerraron todas las puertas. Desde las 09:00 am estoy buscando posibilidades. Ofrezco una muy dolorosa disculpa, y esperemos que se arregle todo para reponerles esta fecha súbitamente. ¡Estuvo fuera de mi control", escribió el músico.

Quito!! Con la pena del alma, no logre encontrar como llegar hasta uds, se me cerraron todas las puertas. Desde las 9 am buscando posibilidades!! Ofrezco una muy dolorosa disculpa, y esperemos se arregle todo para reponerles esta fecha subitamente!! Estuvo fuera de mi control!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) October 5, 2023

Lo se, hasta el avion privado que consegui para llegar, y no fallarles, a costa de una fortuna se le denego el permiso para aterrizar!! https://t.co/zwK7D6pyEv — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) October 5, 2023

Lo siento mucho, se las debo, y pagare!! Nunca dejo una deuda sin saldar! https://t.co/3WHJUuMifo — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) October 5, 2023

30 años dando conciertos, es la primera vez que me pasa esto!! https://t.co/ULSiOFeKVJ — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) October 5, 2023

Prismara es el nombre de la gira que está llevando a cabo. León no llegó con sus músicos el día de ayer, puesto que tuvo un compromiso ese día. El vuelo privado que contrató para llegar a la ciudad de Quito no obtuvo el permiso para ingresar. "Es una pena para todos, tanto para sus músicos, como el staff, el público y los artistas invitados", señaló Gisella Heredia, publicista de Top Shows, productora del evento.

Esta tarde se llevó a cabo la prueba de sonido de León Laregui.

En Twitter el artista contestó a sus fans, quienes ya le perdonaron su inasistencia pero con la esperanza que ocurra pronto. El usuario Felipe Pazmiño le escribió: "León, mañana o en sábado (06 y 07 de octubre) por favor. Estoy entrando en depresión". A lo que el cantautor le respondió: "Lo lograremos".

Heredia mencionó que están trabajando en buscar una nueva fecha para que se dé el espectáculo. "Existirá una nueva fecha, en la que haya disponibilidad tanto del Ágora como del artista", señaló.

A continuación el comunicado de Top Shows sobre lo ocurrido.