Nick Jonas se prepara para ser un Kiss en el cine

'Shout it out loud' narrará los primeros años de la banda, centrando su historia en Stanley y Gene Simmons

Nick Jonas interpretará a Paul Stanley, vocalista de la banda Kiss, en la próxima película biográfica Shout it out loud. El proyecto será dirigido por McG y contará con la producción de STX Entertainment, compañía que financiará el filme en su totalidad. El rodaje está previsto para iniciar a finales de 2025 o inicios de 2026, según informó en exclusiva el medio Deadline el 5 de junio.

El actor y cantante, conocido por su trayectoria como parte de los Jonas Brothers, realizará sus propias interpretaciones vocales en la cinta. De acuerdo con Deadline, Jonas se someterá a un entrenamiento intensivo para adaptar su voz pop al estilo del rockero Paul Stanley.

Shout it out loud narrará los primeros años de la banda, centrando su historia en Stanley y Gene Simmons, fundadores de la banda. El filme abordará los inicios del grupo en Nueva York en 1973 y los retos personales de sus miembros antes de alcanzar el reconocimiento internacional. La historia también incluirá a los otros integrantes originales: Ace Frehley y Peter Criss.

Stanley ha hablado públicamente sobre las dificultades que enfrentó en su juventud: “Era sordo de un oído y tenía una leve deformidad que me hacía ver diferente”, dijo. “Era un chico gordito y bajito, y la música se volvió mi salvación, un lugar donde podía esconderme y soñar”.

La búsqueda del actor que interpretará a Gene Simmons continúa. El músico, conocido por su voz grave y su presencia escénica, nació en Israel en una comunidad judía ortodoxa antes de adoptar el personaje que lo haría célebre: maquillaje blanco y negro, lengua extendida, y un estilo performático que incluía escupir fuego y sangre falsa en el escenario.

Jonas, quien ha participado en cine, televisión y teatro, suma este papel a una carrera actoral que incluye títulos como Jumanji, Midway, Kingdom y los musicales Les Misérables y The Last Five Years.

