Kiss: un "adiós" a los escenarios y un "hola" a los avatares digitales

Tras varias décadas en el mundo de la música, la banda de rock 'Kiss' ha anunciado su retiro con la gira 'The End of the Road', en el Madison Square Garden de Nueva York, pero antes de colgar las guitarras para siempre, el grupo reveló que su legado continuará a través de avatares digitales.

La compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic, en colaboración con Pophouse Entertainment Group, se ha encargado de diseñar tales avatares. El CEO de Pophouse Entertainment, Per Sundin, expresó que ahora al tenerlos de manera digital se abre la posibilidad de realizar conciertos simultáneos en distintos continentes.

Integrantes de la banda Kiss conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. Kiss

Los miembros de la banda han participado, entre otros, de sesiones de captura de movimiento. Con esta iniciativa buscan asegurar una “inmortalidad digital” para el grupo tras cinco décadas de carrera. "La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a Kiss inmortalizado”, escribió el vocalista de la banda, Paul Stanley.

Kiss. Archivo

El espectáculo final de 'Kiss' no solo marcó el fin de una era para la banda, sino también el comienzo de una nueva. Aunque ya se han hecho varias proyecciones de prueba, las fechas de los conciertos para estos avatares no se han confirmado, pero se estima que lo hagan a mediados de 2024.