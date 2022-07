Gene Simmons, bajista de la popular banda Kiss, compartió en su cuenta de Twitter una publicación que fue tendencia ayer 13 de julio, fecha que además conmemoró el Día Internacional del Rock.

Los 'sexbots' prometen placer sin reclamos Leer más

En el tuit, Simmons quien es integrante de la banda desde 1973, destaca la forma divertida de celebrar el carnaval en Ecuador.

Según los comentarios de la publicación, los admiradores que se pueden ver en el video viral son de la parroquia Uyumbicho, que pertenece al cantón Mejía, provincia de Pichincha.

El clic cuenta con más de 390 mil views y cerca de 17 mil likes y quienes aparecen con los divertidos imitadores de la banda, ‘Trikis Mokis’ como se hacen llamar, bailando en media calle y al ritmo de ‘I was made for loving you’.

'Elvis', el rey del rock, en cartelera Leer más

La publicación fue tan viral que el bajista por la noche tweeteó nuevamente una foto de los fans ecuatorianos.

Ecuador! Fans having fun during Carnival. pic.twitter.com/cTL99Wz373 — Gene Simmons (@genesimmons) July 14, 2022

Las respuestas de sus fans no se hicieron esperar, entre los tuits pudimos encontrar que las personas expresan sus ansias para que Kiss incluya a Ecuador en su gira más reciente.

Gene, lo creas o no, tienes fans devotos en este pequeño país andino. Esperamos tener a toda la banda tocando un concierto aquí. Recientemente estuviste en América del Sur y te saltaste Ecuador. No nos olvides la próxima vez. ¡Nos encanta el ruido! Roberto Estrada - @robertoxavier

DÓNDE QUEDA UYUMBICHO