Naíza: “Soy quien soy porque eso no le hace daño a nadie”

La autoafirmación y el empoderamiento son su nuevo norte. Hace ya un tiempo que la cantante ecuatoriana Naíza dejó de lado los toques dulces e inocentes con los que inició su carrera en 2018.

Desde 'Perdóname', el sencillo que precede a su más reciente lanzamiento 'Si tú me vieras', el público ha podido ser parte del proceso evolutivo por el que ha pasado la joven intérprete.

Cada vez más segura y fiel a su esencia misma, Nicole Pernigotti, el nombre detrás de la artista, busca contar con sus letras y estilo el viaje personal que ha tenido con ella misma.

Naíza inició su carrera en 2018.

El propósito de la canción

“Estoy siendo quien soy porque eso no le hace daño a nadie. Estoy comprometida con hacer lo correcto y vivir de acuerdo a mis valores”, afirma tajantemente. En su tema de estreno, la lírica va a juego con esta idea.

Ella explica que es un llamado a la acción a todas las chicas para que bailen y perreen, mientras cantan a esa persona que no estuvo a la altura en una relación. “La mejor forma de vengarte de alguien es salir adelante y estar bien contigo misma”, dijo.

Luego añadió: “Uno no puede tomar a las personas por sentado, el amor incondicional se vuelve condicional cuando uno no está presente con la otra persona”.

Próxima a presentarse como invitada especial en el show de la artista mexicana Danna en Ecuador, Naíza se prepara para demostrar sobre el escenario la madurez y sensualidad que la acompañan en esta etapa de su vida. Conozca en esta edición de EXPRESIONES lo que nos reveló.

Así prepara su show con Danna

Tanto Danna como Naíza tienen algo común: en muchas ocasiones, le cantan al despecho y a ellas mismas. Pero no como lo hacían las artistas de antes, desde la melancolía, sino como si se tratara de un motivo para salir de fiesta y quitárselo de encima.

Naíza Naíza

Tal vez sea este el motivo por el que la autora de 'Childstar' decidiera incluir a la ecuatoriana como parte de su show, aunque aquello queda como una incógnita.

“Danna es una artista que veo bastante y me encanta lo que hace, cómo luce, su estilo. La admiro y creo que tiene un concepto muy cool”, expresó Nicole.

Lo que sí sabemos es que se prepara para brindar una experiencia enérgica y que, asegura, la llena de alegría.

“He estado ensayando intensamente con mi equipo de baile y mi coreógrafo, Pedro Pablo Moscoso, durante muchísimo tiempo para este show”, declara.

Además, reveló algunos datos sobre su participación en el escenario: “El espectáculo será largo, de aproximadamente 15 a 16 minutos, e incluirá una selección especial de mis canciones, adaptadas para el formato del concierto”, cuenta.

Si algo es cierto, es que estas chicas saben divertirse, incluso cuando tienen el corazón roto, por lo que el espectáculo promete ser una fiesta que irá por todo lo alto.

Naíza Naíza

Seduce con reguetón

Al puro estilo de Danna, Karol G y Tini, Naíza se muestra en el videoclip de Si tú supieras en su faceta más conquistadora. Junto a un coro de bailarines, se mueve al ritmo de bases de reguetón, un género que había abandonado y al que regresa con fuerza.

“Es el primer video en el que salgo bailando”, comenta entre risas. “Mis amigas vieron el video y dijeron ‘está un poco fuerte’. Yo les dije que no, porque necesitaba interpretar a través del baile lo que quiero contar”, dijo.

La mejor forma de vengarte es salir adelante y estar bien contigo misma.

“Estoy con un bailarín y luego con otro. Como en la vida, cuando sales a una fiesta y estás coqueteando y jugando, sintiéndote tú y atrayendo gente chévere a tu vida”, concluyó.

Las críticas no la detienen

La carrera del artista viene siempre en conjunto con la crítica. Naíza es consciente de que no puede agradarle a todo el mundo y eso no le quita el sueño. “Hay gustos y colores para todos. No estoy esperando agradarle a la gente y me mantengo tranquila”, dijo.

Haciendo una comparación con otras artistas de la industria, agregó: “Me da risa porque me metí a ver un post de Taylor Swift y resulta que le dicen exactamente lo mismo que a mí”. Sin embargo, admite que prefiere mantenerse alejada del contenido tóxico en redes.

“Trato de no leer las cosas feas que ponen a veces, no llenarme de esa mala energía, esa mala vibra. Tengo a mis fans que son fieles y con quienes estoy superagradecida”, expuso la intérprete, que encuentra humor en la situación y no se deja afectar.

