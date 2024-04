Britney Spears pone fin a la batalla legal con su padre

Britney Spears en el estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood' el 22 de julio de 2019.

Todavía faltaban cabos por atar. La disputa legal que vivieron la cantante estadounidense Britney Spears y su padre, Jamie, comenzó en 2021 y terminó el pasado 25 de abril en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La disputa por la tutela de la artista y el manejo de su fortuna acapararon los tabloides de revistan que pedían libertad para Britney.

“Aunque la tutela terminó en noviembre de 2021, su deseo de total libertad ahora es verdaderamente completo”, afirma el abogado de Spears, Mathew S. Rosengart, en un comunicado para la revista People.

Según reportan los medios, padre e hija habrían llegado a un acuerdo en el que esta última deberá pagar 2 millones de dólares del abogado opositor. “Como ella deseaba, su libertad, ahora incluye que ya no necesitará asistir o estar involucrada con el tribunal o enredada en procedimientos legales en este asunto”, agrega.

¿Por qué la princesa del pop aceptaría pagar una suma millonaria a su padre? La respuesta es sencilla: porque ello garantiza, en primer lugar, que ninguna de las partes deberá volver a juicio en el mes de mayo y, por otro lado, la corte aseguró que ella no volverá a presentarse ante un tribunal por estos temas.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que la intérprete de 'Baby one more time' y 'Oops!...I did It again' recalca en el abuso que vivió a manos de su propia familia y se muestra inconforme con el desenlace del juicio.

“¡Mi familia me hizo daño! No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá. La gente que se sentó y no hizo nada cuando ellos me hicieron eso durante cuatro meses estarán ahora tan tranquilos”, declaró en su cuenta de Instagram, donde acumulaba 42 millones de seguidores y que al momento no se encuentra activa.

“Me educaron para saber lo que está bien y lo que está mal, pero las dos personas que me educaron con esas ideas me hicieron daño”, sentenció.

¡Britney Spears es LIBRE! 🔴 | Mat Rosengart declara que el deseo de libertad de Britney ahora es verdaderamente completo. ¡Oficialmente fuera de tutela!



👉🏻 Todas las objeciones contables son discutibles y solo se aprueban los honorarios ya pagados a los abogados. #1140AM📻 pic.twitter.com/wQfv1CiKZ4 — Central Radio 1140 AM (@central1140) April 29, 2024