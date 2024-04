Cinco discos de punk rock que cumplen dos décadas este 2024

El 2004 fue un año importante en la música, especialmente para el pop rock alternativo, que dejó una huella de identidad y pertenencia entre los jóvenes de aquella época.

Este año, cinco álbumes icónicos cumplen dos décadas desde su lanzamiento y celebran el legado que marcó a toda una generación.

Si creciste durante la era de los 2000, es casi seguro que estos discos te transporten de vuelta a una época llena de emociones intensas o, que al menos, revivas recuerdos de juventud.

El 2004 fue un año importante para el punk rock alternativo. expresiones

'Para ti con desprecio' de Pxndx

El disco más exitoso de la agrupación mexicana Panda estuvo marcado por sonoridades melodiosas y letras llenas de profundo despecho.

Este álbum contiene los temas que más sonaron en la radio y canales de video de los 2000, con títulos excéntricos como 'Cita en el quirófano', 'Disculpa los malos pensamientos', '3+1' y 'Cuando no es como debiera ser'.

'Three cheers for sweet revenge' de My chemical romance

Un hombre vuelve de la muerte para reencontrarse con su novia y vengarse de quienes se burlaron de él en vida.

Con esta temática oscura, My chemical romance lanzó su segundo álbum de estudio, una entrega que catapultó su popularidad a nivel mundial.

Las míticas canciones 'Helena' y 'I’m not okay' forman parte de este repertorio recordado hasta el presente.

'American Idiot' de Green Day

El Jesús de los suburbios que creó Green Day en 'American Idiot' dio forma al estilo de la banda y sigue siendo relevante dos décadas después de su debut.

Con mensajes políticos, enmarcados en el contexto de la guerra de Estados Unidos contra Irak, empoderó a una generación de jóvenes a expresar sus pensamientos de protesta con firmeza.

'Wake me up when september ends' fue el track más sonado de esta entrega.

'Hot Fuss' de The Killers

'Hot Fuss' fue un ál considerado como un fenómeno que definió al rock alternativo de aquella década. The Killers fue formando de a poco un repertorio que los consagró como referente del género.

'Somebody told me', 'Smile like you mean it' y el recordado 'Mr. Brightside' son algunos de los temas que se escuchan en este álbum.

'Rebelde' de RBD

El impacto de la agrupación RBD, en un principio ficticia dentro del universo de la telenovela mexicana Rebelde, trascendió la pantalla chica.

Este disco, que encabezó las listas musicales en todo el mundo, dejó temas que siguen siendo importantes hasta el día de hoy.

'Solo quédate en silencio', 'Enséñame' y el referenciado 'Sálvame' son algunos ejemplos de canciones que se quedaron grabadas en el corazón de toda una generación.