'La misma sangre': un esperado​ reencuentro se da sobre las tablas

La última vez que se vieron, en 1999, Ángel y su primo Salvador habían concretado un robo, supuestamente simple, que se volvió mortal. El costeño había huido con el botín hacia Colombia, dejando a su pariente estafado y con un cadáver oculto bajo su cama.

Veinticinco años después, se vuelven a encontrar en una cárcel. Así arranca 'La misma sangre', secuela teatral de la película 'Ratas, ratones, rateros' de Sebastián Cordero, que se estrena el viernes 10 de mayo en la capital.

Risueño, el cineasta recuerda que durante décadas se rehusó a darle al filme una segunda parte. Sin embargo, alejado de la ficción cinematográfica y volcado al teatro y al cine documental desde 2019, halló ahí un formato para darle un nuevo capítulo a la historia.

“Siempre dije que no iba a ver otro Ratas, pero con el paso de los años sí me pregunté varias veces qué pudo haber pasado con Ángel y Salvador después de ese cierre tan abierto de la película", dijo.

"Sin embargo, desde el inicio supe que no iba a hacer otra película. El teatro es más libre y más efímero. Te da más libertad para crear, no te encadena. Me pareció que si iba a darse este reencuentro, tenía que darse así”, señala.

La propuesta atrajo a los actores Carlos Valencia y Marco Bustos, quienes dieron vida a los icónicos protagonistas de Cordero. Pero ellos aseguran que, a diferencia del cineasta, nunca pensaron en qué pudo haber sucedido con Ángel y Salvador.

“Para mí, el cierre de la película fue el cierre de Ángel. No volví a pensar en él ni a pensar en qué le había pasado o dónde se había ido. Quedó ahí. Sin embargo, cuando hablamos sobre la posibilidad de ir armando este proyecto, ahí ya lo pensé, porque el contexto que estamos viviendo da para pensar en Ángel y en qué haría”, comenta Valencia.

Estamos tan acostumbrados a la violencia, que ya ni la vemos, y queríamos hablar también de esas contradicciones, de esos conflictos que vivimos y de cómo veinticinco años después no han cambiado mucho. Carlos Valencia Actor

Con él concuerda Bustos. Señala que durante años, fans del filme lo detenían en la calle y le daban sus impresiones sobre Salvador y su incierto futuro. “Como su final es tan ambiguo, a la gente le gusta darle un final. Era interesante lo que imaginaban”.

A través de la improvisación, los actores y el director esbozaron el guion, que arranca con el fallecimiento de la abuela de los primos, a los 90 años.

Salvador visita a Ángel en la cárcel con mucha pena y rencor, pese a que este parece haberse regenerado. La vida no fue fácil para ninguno de los dos, y sus peripecias, experiencias y recuerdos se suman a la trama.

Pero no todo está en el pasado. Aunque Ángel está bien conectado en el penal y lleva una vida de lujo, la violencia empieza a colarse en la vida cotidiana de los presos. Una aterradora situación que parece borrar la línea entre la realidad y la ficción.

“Uno de los componentes de Ratas, más allá de los personajes y de la trama, es el contexto social. Cuando he vuelto a presentar la película años después, una de las cosas más sorprendentes es que, si bien hay muchos cambios en la superficie del país, en esencia hay muchas cosas que siguen exactamente iguales. Justo por eso queríamos hablar no solo de estos dos primos, sino de este microcosmos del país que está en constante tensión”, explica Cordero.

Así también lo siente Valencia. “No queríamos que la obra existiera en un vacío. Tenemos una narrativa social que no estamos asimilando. Estamos tan acostumbrados a la violencia, que ya ni la vemos, y queríamos hablar también de esas contradicciones, de esos conflictos que vivimos y de cómo veinticinco años después no han cambiado mucho”.

El director de cine Sebastián Cordero junto al actor Carlos Valencia FRANKLIN JÁCOME

Enfrentarse al público, un desafío

En 1999, cuando se anunció el casting para 'Ratas, ratones, rateros', Marco Bustos estaba a punto de tirar la toalla con la actuación.

“Yo hacía teatro, pero estaba un poco cansado, sentía que las cosas no iban hacia ningún lado. Ratas fue algo inesperado y la acogida que tuvo fue una sorpresa, ninguno de nosotros imaginaba el éxito que iba a tener”, recuerda.

Así también lo describen Cordero y Valencia. Sin embargo, la popularidad de la película fue también un desafío a la hora de pensar en cómo iban a abordar 'La misma sangre'.

“Sí tenemos nervios, es inevitable, porque sabemos lo mucho que la película caló en la gente y lo mucho que la gente se identificó con Ángel y Salvador. Tenemos claro que si estás esperando ver una réplica de lo que fue Ratas, te vas a decepcionar porque no es igual y eso es un desafío. Pero creemos que si vas con la mente abierta, vas a descubrir una riqueza de interiorización que no estaba en la película”, adelanta Cordero.

Otra particularidad de la puesta en escena es que tanto el director como los actores consideraron vital que la obra sea accesible para todo público, incluso para quienes no han visto el filme.

“Tenemos curiosidad de cómo la va a recibir el público, sobre todo el joven, pero estamos preparados. Que pase lo que tenga que pasar”, añade Cordero.

La secuela comienza cuando Salvador visita a Ángel en la cárcel. Franklin Jácome

Una breve gira nacional

“Nos encantaría llevar la obra por todo el país”, comenta Valencia. “La película tiene público por todas partes y sería bueno poder ir por toda la Costa, Sierra, la Amazonía, para que la gente la vea”.

Por el momento, no obstante, 'La misma sangre' comenzará su gira nacional en la capital con seis funciones en El Teatro del CCI, a partir del viernes 10 de mayo. Los viernes y sábados, las funciones serán a las 19:00, y los domingos a las 18:00. El costo de ingreso es de $ 21.

Tras visitar la capital, la obra se presentará en Manta y Portoviejo. Luego, en julio, 'La misma sangre' llegará a Cuenca. Esta terminará su primera temporada en agosto en el Teatro Sánchez Aguilar del Puerto Principal. Ahí también se realizarán seis funciones.