Gaby Díaz: La cocina su otro oficio y ahora va por la panadería

Después de un año de estudios, la presentadora del programa 'En contacto', Gaby Díaz de Andrade finalizó sus estudios de gastronomía en la escuela de los Chefs. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el hotel Hilton Colón de Guayaquil y ella estuvo a cargo del discurso de su promoción.

Gaby comentó a EXPRESIONES que durante el tiempo que estuvo en la escuela "hice grandes amigos, siempre existe un poco de nostalgia. Hice este curso porque me encanta la cocina, cocinarle a mis amigos y a mis hijos".

La experta culinaria manifestó en sus redes sociales: "¡Qué año viví! Aprendiendo, desafiando procesos personales y degustando los mejores platos hechos con tanto amor. Gracias a mi grupo de gastronomía, fueron lo mejor, tantas anécdotas, momentos , risas y discusiones por ver quién lavaba menos platos".

Seguirá estudiando panadería. Es otra de las metas que se ha trazado. "Cuando aprenda le podré vender los panes a Gabriela Pazmiño para sus hamburguesas", añadió entre risas.

Al evento acudió acompañada de su esposo, Carlos Luis Andrade, quien dice sentirse orgulloso de los logros de su 'colorada' como llama a Gaby.

No tiene planes de abrir un negocio de comida. "Solo es por afición. Quería hacer algo distinto. Nunca está de más conocer el origen de los alimentos, conceptos. Me ha ayudado mucho, hago refritos, de todo. No salí con título de chef, pero sí con uno por lo aprendido”.

Sus amigos de la revista de Ecuavisa, Dora West, Henry Bustamante y Virginia Limongi la felicitaron. Ellos fueron testigos del empeño que le puso a las enseñanzas gastronómicas. Otras como la presentadora Ale Boada están deseosas de probar la sazón. Según Carlos Luis "es muy buena, lo mejor que prepara es el arroz con chancho caldoso".

Tampoco faltó el saludo de su gran amiga, Liz Valarezo.

