Don Day será padre

Don Day, exparticipante de los reality 'El poder del amor' y 'Desafío a la fama', será padre por primera vez. Su pareja y la madre del bebé que viene en camino es la salvadoreña, Elizabeth Cader, con quien compartió en los programas mencionados.

"La vida me sorprende cada vez más. Soy un ser humano que va por la vida con un propósito. Y es cumplir todos mis sueños y hoy cumplo uno más, voy a ser papá. Es lo más bacán que he sentido en mi vida. Soy el hombre más feliz del mundo. Así de la nada siempre me sorprende mi Dios. Tus bendiciones son sobrenaturales . Yo soy tu hijo y en tus manos pongo todo. Gracias @elizabethcader por hacerme el hombre más afortunado del mundo. Siento que lo tengo todo. Y no hablo de cosas materiales. Hablo de tener todo lo que me propongo, es el sueño que quiero cumplir, el ser papá", son las palabras que expresó Diego Álvarez en sus redes sociales.

También en Instagram, Elizabeth indicó: "Es uno de los días más lindos de mi vida, comparto el inicio de una etapa única en nuestras vidas. Voy a ser mamá por segunda vez, estoy llena de millones de sentimientos pero sobre todo agradecida con Dios por su infinito amor, voy a tener un bebé con el hombre de mi vida. Liahna es la niña más feliz, tenemos una familia como siempre. Mi Rey @donday_eldiamante va a ser el mejor papá del universo. Nuestra familia siempre estará segura y amada a su lado".

Aparecen en fotos con la nena de Elizabeth y cada uno luce una gorra, la de Don Day con la palabra Dad y la de ella dice: Mom. Además él tiene en una de sus manos una prueba de embarazo.

La pareja se conoció en Turquía cuando participó en 'El poder del amor'. Elizabeth fue Miss International 2016 y Miss Top Model of the World 2016 e incursionó en la política. Aspiraba a integrar la asamblea de su país por el partido Fuerza Solidaria representando a su tierra natal, Santa Ana. No consiguió los votos necesarios. Las elecciones se desarrollaron el 4 de febrero del 2024.

Ellos han vividos altos y bajos en su relación. Han tenido planes de boda, pero por diferentes razones los han suspendido. En una entrevista, Don Day admitió haber dejado de cuidarse en la intimidad para convertirse en padre. Su deseo se hizo realidad.

Las felicitaciones de amigos, famosos y parientes no faltaron.

