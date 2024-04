Gente del medio opina sobre el video de Glas que hizo David Reinoso

El video protagonizado por David Reinoso en el que se expone satíricamente la situación del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra preso, ha dado de qué hablar.

Al final del sketch aparece el expresidente Rafael Correa. Por este material él arremetió en contra del popular actor. Tras aquello circuló en redes sociales una supuesta amenaza en contra de David, la que el comediante aseguró es falsa. Gente del medio opina sobre el video.

El guionista Jorge Luis Pérez expresa: “La parodia de David Reinoso donde representa al exvicepresidente Jorge Glas y su proceso legal guarda los aspectos escénicos y dramatúrgicos para ser considerada una pieza de humor, hasta cierto punto tiene un tratamiento sutil, dentro del estilo humorístico del actor. Como es de esperarse el nivel de producción es alto, enfocándonos en el maquillaje y la caracterización, muy distante de ser una burla o una falta de respeto, porque el humor no debe tener deferencias con nadie.

El tema escogido por Reinoso está en boca de todos, por ende, es material para lo cómico y para viralizarse. Sería un desacierto no haber aprovechado esta oportunidad. En mi opinión el humor alivia tensiones y cuando es realizado con maestría, puede llegar a ser terapéutico, al fin al cabo es ficción basada en un imaginario popular. Por tal motivo no puede ser cuestionado porque no hay humor moral o inmoral, simplemente bien o mal hecho”.

La miseria humana de un tipo como David Reinoso.

Sin odio, pero con memoria.

En fin…🤷🏻‍♂️#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/0gkkbz3MfT — Rafael Correa (@MashiRafael) April 19, 2024

Según el productor y comediante Gino Freire, “todo lo que hace David tiene su sello, tanto en contenido como en producción. Sus caracterizaciones son mejores cada vez”. En cuanto al contenido, piensa “que el humor es intransigente, sin embargo, en mi caso, tengo mis propios límites, y así cada comediante tiene los suyos. El humor político es inagotable, pues los protagonistas siempre tienen algo para dar contenido y ser parodiados”.

Para la actriz Pamela Palacios, “la parodia es una imitación burlesca que caricaturiza a una persona. Y David ha caricaturizado una situación determinada. Bien producida en un tiempo corto para redes sociales. En temas de fútbol, política y religión son complicadas las parodias”.

El comunicador Jorge Luis Jara también da su opinión: “Los ánimos están caldeados, creo que David pudo haber hecho otra parodia. Son políticos que, apenas los tocan, brincan. A la justicia ecuatoriana es a la que le toca actuar. David es un excelente actor, su humor negro y sarcástico hace reír, pero a los implicados no les hizo gracia. No era oportuno, pero ya está y hay que tomarlo con buen ánimo. Ahora los políticos son tan frágiles como la generación de cristal, no se les puede decir nada”.

