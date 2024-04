Sofía Caiche: "No sé si Armando Paredes está vivo o muerto"

La actriz Sofía Caiche está muy enojada, porque cada vez que su hija Renata está por cumplir años, reaparece Armando Paredes para hacerse el padre ‘presente’, aunque nunca lo ha sido. “Reaparece el donante. No me sorprende. Catorce años de lo mismo. A mi hija, él no le importa. La bebé vive su vida normal. Está estudiando, es preseleccionada de voleibol y en enero fuimos a Disney. El 2 de mayo llegará a los 14 años. Todavía es una niña, a diferencia de otras pequeñas de esa edad. Nunca me enamoré del donante, solo fue una salida tonta para sanar mi ruptura de siete años.

Se hace la víctima, ya es un tema cansón, fastidioso, es la misma cantaleta. He sido clara, quedé sola de siete meses de embarazo, no le he visto la cara desde hace 14 años, no quiero saber nada de él, no sé si está muerto o vivo. Por qué el drama con mi hija, tiene otras tres hijas regadas por ahí, parece conejo, que se preocupe por ellas”.

Valeria Gutiérrez en otro proyecto



Nuevamente serán jueces del programa 'Yo me llamo', Érika Vélez, Pamela Cortés y Áxel, quien, supuestamente, sostuvo un romance con la excopresentadora Valeria Gutiérrez. Por ello se armó un tremendo lío, ya que el cantante argentino anunció la separación de su esposa Delfina Lauría tras 16 años de matrimonio.

La nueva compañera de Ronald Farina es Fiorella Solines. ¿Será que aquello le pasó factura a Valeria?

La gerenta de producción, María del Carmen Arellano manifestó que la modelo y ex reina de belleza tiene otro proyecto.

El estreno de la nueva temporada está previsto para el 28 de mayo, por Teleamazonas.

Alejandro sigue en la música



El hijo de Marián Sabaté, Alejandro Kenig, sigue en la música, donde quiere destacar. Trabaja con la disquera Unlimited Records, con la cual sacará nuevas canciones. Aún no da nombres, pero cuenta que los géneros son variados: afro-beat, funk brasilero, baladas y reguetón. La fecha del lanzamiento la dará en los próximos días. Dice que también se vienen colaboraciones.

