Alejandra Jaramillo al estilo JLO deja ver sus piernas

Alejandra Jaramillo, de 'Siéntese quien pueda', se fue a los Latin American Music Awards en Las Vegas y se llevó a su mamá, María Elena, con quien vive en Miami. La noche del jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena, la expresentadora del programa 'En contacto' caminó por la alfombra roja. Generó comentarios por diversas razones. Las fotos de las agencias de noticias decían que era colombiana, no ecuatoriana. Un error que no fue corregido.

Además durante su desfile lució un sexy vestido con una gran abertura en una de sus piernas al estilo Jennifer López. “Piernas ecuatorianas”, dijo en un video que subió a las redes sociales.

(Te invitamos a leer. Gente del medio opina sobre el video de Glas que hizo David Reinoso)

La revista digital People en español la mencionó como una de las mejor vestidas: “Las plumas son de esos detalles atemporales que se repiten cada cierto tiempo y este año regresaron con fuerza. La presentadora se unió a la tendencia con este vestido largo strapless en amarillo vibrante”.

Carlos José Matamoros: "Scavone sigue siendo actor, hace su mejor esfuerzo" Leer más

También en esa lista apareció la mexicana Chiquibaby, su compañera del programa de farándula. Las opiniones en las redes sociales respecto a nuestra compatriota no faltaron. alexa.ca.choez indicó: “Ya una se atacó, Verónica Saltos”. jefrrebravo: “Otra vez eligiendo mal el vestido, no luce tu linda figura”. tapolo2003: “Ella es bella pero la verdad no me gustó este vestuario, tampoco es como para carnaval de Río. Te luce todo solo falta saber en qué ocasión”. cyndyjoank: “Murió Verónica Saltos de la envidia, mínimo el color del vestido no le gustó porque no le combinó con el pelo”.

Lució un sexy traje y dejó ver sus piernas. Agencias

Verónica Saltos, para quienes no la ubican, es comentarista de farándula en 'Calientitos TV' y conocida por sus reacciones en contra de la relación de Alejandra y Beta Mejía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!