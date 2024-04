Carlos José Matamoros: "Scavone sigue siendo actor, hace su mejor esfuerzo"

La nueva versión de 'Combate', con Emiliana Valdez y Carlos Scavone, ya lleva algunos días al aire, tras su estreno el lunes 15 de abril por RTS. Desde un inicio se comentó que el horario de las 18:00 a las 20:00 lo afectaría y así es. Primero, porque tiene la competencia de TC con'Soy el mejor' (que llega hasta Quito). Para no dejarse quitar su lugar, este reality se agarró de los hijos de los famosos y de los exparticipantes.

En el horario de las 19:00 están los informativos (en TC y Ecuavisa) y siempre competir con ellos es bravo. Todavía ni al programa ni a los competidores se los siente, la novedad fueron los primeros tres días. La escenografía no gusta. Emiliana y Carlos hacen su esfuerzo y el reportero Darken no es nada carismático. Hay algunos competidores lesionados, no han sabido distribuir los juegos (un día algo complicado y al día siguiente algo más suave y divertido).

Según Carlos José Matamoros, expresentador de Combate, “la producción está tratando de hacer algo ligeramente distinto a lo que se hizo la primera vez, no podemos juzgar el desempeño de un programa o de un animador por la primera semana o dos al aire, considero que va a ir haciéndolo mejor con el pasar de los días. Aunque lo que veo es una mezcla entre la primera temporada y la quinta por la presencia de los DT (directores técnicos de los equipos azul y naranja). Siempre consideré que son innecesarios, porque los competidores deberían seguir las directrices únicamente de la producción y de los animadores. La cantidad de 12 participantes me gusta, pero lo más agradable es el casting… rostros nuevos y bonitos. Scavone sigue siendo actor, pero lo está haciendo mejor que Víctor Aráuz en 'Ahora caigo Ecuador', así que hay que reconocer su esfuerzo. Víctor es muy malo como presentador. Malo es poco”.

El comunicador Santiago Castro, de 'Calientitos TV', opina: “'Combate' tiene un doble reto: enganchar una nueva audiencia apagada por largos años y superar los cortes eléctricos que han afectado la sintonía a todos. Los veo con muchas ganas de trabajar, pero a veces eso no es suficiente. Las caras nuevas de los combatientes todavía no me enganchan. Creo que aún es muy prematuro para dar un veredicto. Sé que se darán un plazo de dos meses en el horario de las 18:00. Si no (resulta), intentarán en el clásico de las 20:00. Competir con noticias es súper complicado, pero no imposible”.

Para la comentarista de farándula La Suka, “le falta gente de pueblo, que llegue al público. No se trata solo de gente nueva, creo que debieron incluir algunos conocidos, con trayectoria, que arrastren. La competencia es dura. Soy el mejor tiene dos grandes productores. Nunca se van a dejar”.

