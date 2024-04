Carlos Scavone: “'En Combate' yo pondré mi estilo”

Ingeniero civil de profesión, Carlos Scavone, de 32 años, se estrena como presentador del reality Combate, el lunes 15 de abril por RTS. Actuar, el canto y tocar instrumentos, como la guitarra, son parte de su vida. Durante tres años estuvo en Soy el mejor, de TC. Cuando llegó a ese espacio bailaba con el ‘pie izquierdo’, fue la maestra Yadira Ramón que no le permitió quedarse en su zona de confort.

Sabe que tiene buena pinta. Más de una vez durante la entrevista con EXPRESIONES se sonrojó. Vive con sus padres, Rubén y Lucía, y su corazón ahora lo ocupa una doctora llamada María José Viteri.

¿Las oportunidades se dan y no se deben dejar pasar?

Yo estaba trabajando en Soy el mejor cuando llegó esta propuesta. Se lo comenté a mi exjefe, Christian Rodríguez, quien me dijo que era una buena oportunidad y que acuda a hacer el piloto. Cuando me comunicaron la noticia de que era el elegido, la productora Jennifer Nájera (RTS) lo hizo con una introducción con la que pensé que no era yo el nuevo presentador. Me lo dijeron en octubre, el día de mi cumpleaños.

En la vida no hay que dejarse vencer... ¿Qué tan buen competidor es?

Dejarse vencer nunca, si las puertas se cierran hay que abrir otras, aunque sea a la fuerza. No me quedo nunca quieto, no me siento cómodo haciendo solo algo, busco más. Siempre hay que seguir aprendiendo, hay que explorarlo todo.

Las comparaciones con Carlos José Matamoros y Eduardo Andrade serán inevitables. ¿Está listo para enfrentarlas, ya que son muy odiosas?

Lo veo como un honor. Son referentes, personas a las que admiro y quiero mucho. Carlos José me envió un mensaje de apoyo vía redes sociales, lo agradezco, mientras que con Eduardo mantenemos una amistad desde hace siete u ocho años. Me dio su apoyo, al igual que Ronald Farina. Yo pondré mi estilo, el que me ha marcado y caracterizado, ya llevo diez años en la TV.

Las rubias lo persiguen, Érika Vélez, su expareja, y ahora Emiliana Valdez como compañera.

(Risas y se sonroja). En Tres familias compartí con Bárbara Najas. Siento que con Emiliana he trabajado toda la vida, tenemos amigos en común. Con Érika existe un gran cariño, cada vez que se da un evento importante en nuestras vidas nos apoyamos. Me felicitó y dijo que se sentía orgullosa de mí, al igual que yo de ella.

En la TV, la imagen influye mucho y ayuda. Usted es pintero y eso lo tiene claro...

(Volvió a sonrojarse) Recuerdo que al director Marcos Espín, (quien lo descubrió) una actriz que no estaba de acuerdo con mi ingreso a Tres familias le dijo que él me seleccionó por la pinta. Él le respondió: “pinteros hay muchos, pero gente con talento no”. Marcos vio 600 castings, yo no era el único.

¿En el espejo qué ve, es vanidoso?

(Risas) Me doy cuenta cuándo debo rasurarme y si debo ingresar al gimnasio. Al menos sé que debo salir bien peinado. Dirán que somos egocéntricos, pero todos necesitamos un poco de ego. Un poco de vanidad no es malo porque quiero lucir bien para mi novia, para el programa o para una marca. La idea no es creerse Brad Pitt, ese solo hay uno (risas). La belleza es subjetiva, no me enfrasco en aquello. No me mueve el piso. Prefiero que me vean como alguien que aporta con un mensaje, que puede ayudar a cambiar la vida a otros. Los certámenes de belleza se ocupan de destacar el atractivo de los participantes, no he intervenido en ninguno. Tampoco lo haré, aunque creo que en bikini puedo dar batalla (risas).

Considera un honor que lo comparen con Eduardo Andrade y Carlos José Matamoros. Cortesía

Sus amigos e incluso usted cuentan que a veces le dan ataques de ansiedad.

Desde los nueve o diez años he tenido episodios de ansiedad. Entonces me encerraba en el cuarto y esperaba a que pase. Ya de grande aprendí a manejar mejor la situación, a no desesperarme y a entender mejor lo que ocurre con mi mente y mi cuerpo. Ahora lo hablo. La gente se equivoca al juzgar o señalar a los demás. Consideran que no hay razones para sentirse mal o deprimirse porque supuestamente lo tenemos todo. Nadie sabe lo que pasa en la cabeza de nadie, cada quien vive su propio infierno. Es necesario ayudar. En mi caso no lo veo como un problema, si lo viera así viviría más estresado. La ansiedad convive conmigo.

¿Qué le provoca esos episodios, qué los dispara?

Tal vez una noticia fuerte me llega, pero no se dispara en ese momento. Cuando mi amigo, el músico Diego Gallardo, conocido en el mundo artístico como Aire del Golfo, murió en los hechos violentos del 9 de enero fue algo inesperado y cruel. Tengo claro que la muerte es natural, pero cuando llega de esa manera, cuando alguien es joven y está sano, da rabia. Aquello me afectó.

¿La víspera de un estreno seguramente lo pone muy nervioso?

Ahora que me toca ponerme al frente de un público siento un ardor en la panza que es increíble, agradecido porque me siento vivo. Estoy consciente de lo que se viene.s). Me siento bien con lo que he logrado y me sentiré mejor cuando consiga otras metas.

El amor ha vuelto a tocar las puertas de su corazón.

María José es doctora, salva vidas. Desde el año pasado salimos. Soy romántico, me gusta ir paso a paso, sin apuros. Antes tuve cuatro relaciones serias, solo una con una famosa. He disfrutado con cada una de ellas. María José tiene 37 años, no parece. Siempre he mantenido relaciones con mujeres mayores, se ha dado. Desde los 16 años me ha gustado juntarme con gente más grande, me siento bien así. Tengo facilidad de comunicarme con ellos.

Con su novia. Cortesía

¿Cree que ya es tiempo de formar una familia?

Me encantaría hacerlo. Ella me hace sentir en paz, es lo importante. Es una persona que tiene los pies en la tierra. Esta es mi quinta novia, estoy conforme con la relación, respeta mi profesión, yo la de ella, está dispuesta a escuchar. Hemos forjado algo lindo. Cuando entrego mi tiempo, que es sagrado, y mi corazón es porque esa persona merece ese mismo respeto y compromiso. Por ello perduran los amores.

Defectos y virtudes

Carlos cuenta que a veces es inseguro. “No me lanzo fácilmente. Analizo todo tanto en lo laboral como en lo personal. En ocasiones eso es un defecto. Me cuesta levantarme temprano, aunque tenga doce años levantándome a las siete. Duermo mucho. Si pudiera dormiría hasta el mediodía. Quisiera emocionarme cuando me levanto. Mi cabeza vive a mil. En lo referente a mis virtudes, mi palabra vale oro, más que un documento. Mi lealtad es firme. Cuido a los míos, no me agrada que hablen mal de gente que no se pueda defender. Trato de verle el lado positivo a todo. No soy de los que exploto fácilmente, primero pienso, luego acciono”.

