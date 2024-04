Emilio Pinargote se quedó vestido y alborotado

El programa 'En contacto' hizo una gran bulla promocionando la llegada de Emilio Pinargote. Lo grabaron desde su casa con su familia y además en los estudios de Ecuavisa. La víspera de su arribo,

EXPRESIONES se contactó con relaciones públicas para que autoricen tomar unas fotos en el ingreso oficial del presentador y respondieron que no iba a aparecer porque se encontraba enfermo. Se sabía que estaba un poco afectado con la garganta. ¿Era razón suficiente para no salir?

Nuestra curiosidad periodística nos llevó a indagar y, ese mismo día, en sus historias de Instagram, se lo vio comiendo cangrejos en un restaurante acompañado de sus parientes. Además ya no se vieron promociones y los talentos generalmente se ponen de acuerdo con la ropa que lucirán en una ocasión especial.

El lunes 8 no llegó al canal. En el espacio nadie dio una explicación, para variar. Lo que es una falta de respeto para el televidente. No era cualquier día, era el lanzamiento de la temporada La fuerza de las familias y de algunos segmentos. En la promoción aparecieron todos los talentos, menos él. Como diría el popular personaje Condorito: "¡Exijo una explicación!".

En la noche, el expresentador de TC subió un video para dar su versión de lo ocurrido. “No me gusta dejar cabos sueltos, no me gusta que tampoco se especule. Se hablaba de que estaba enfermo, lo estoy, estoy bien agripado, en un video de los que subió Ecuavisa se me escucha sin voz. No es COVID por si acaso, lo de la enfermedad no era mentira. No me gusta buscar culpables, diré que fue una ingenuidad. Ya habíamos firmado contrato, estaba todo bien. Nos habíamos olvidado de una pequeña cosita, los eventos y contratos que hay por fuera, siempre los he manejado yo. En esa negociación no llegamos a un acuerdo, ese es el verdadero motivo por el cual no estoy dentro de las filas de 'En contacto'”.

Los que iban a ser sus compañeros y amigos se expresaron en redes sociales. Henry Bustamante: “Gracias por tu predisposición, calidez, respeto y cariño. Seguro será solo cuestión de un corto tiempo para volver a coincidir. Abrazos Emilio”. Virginia Limongi: “Estoy segura de que te irá de maravilla en cualquier proyecto que emprendas, por la energía y positivismo que te caracterizó durante este tiempo”. La Veneno Torres: “Talentoso y profesional”. Gaby Díaz: “Te dije que me da tanta pena que no estés con nosotros. Sé que nos volveremos a ver”. Isaac Delgado: “Todo a su tiempo”.

Emilio aclaró que era la única vez que va a hablar y que no dará entrevistas. Muchos talentos tienen contratos con marcas (en las redes o publicidades) y animan eventos. Son negocios que logran por la cantidad de seguidores en sus redes, por su nivel de popularidad y por la carrera que han hecho. Cuando llegan al Canal del Cerro, se negocia un porcentaje a beneficio de la televisora. Antes no era así, esto se dio con el boom de lo digital.

No a todos les agrada. Un ejemplo, Andrés Jungbluth (ahora en TC) se marchó cuando le plantearon la propuesta y esos cambios. Además hay otros talentos que tampoco lo comparten porque consideran que lo que han conseguido, lo han hecho en otros lados, como Gaby Díaz, quien laboró más de una década en Teleamazonas.

Tras la pandemia, no hay un montón de eventos, ¿Cuántos productos promociona Emilio? ¿Será que su pasado pesó, algo que lo salpicó antes le sigue pasando factura? ¿Antes de que ingrese era mejor cortar por lo sano?

Los motivos que sean debieron ser aclarados desde un principio. Las páginas de farándula promocionan a nuevos candidatos.

