Emilio Pinargote no llegó a un acuerdo con Ecuavisa

El presentador Emilio Pinargote tenía previsto aparecer el lunes 8 de abril en el programa 'En contacto' en su nueva temporada. Sin embargo no fue así, luego de que lo anunciaron por varios días y grabaron promociones.

Durante el fin de semana, relaciones públicas de Ecuavisa manifestó que no saldría la fecha señalada por estar enfermo.. El domingo 7 en las redes sociales apareció comiendo cangrejos con su familia en un restaurante.

¿Emilio Pinargote saldrá en 'En contacto', el lunes 8 de abril? Leer más

Emilio subió un video en su Instagram que ya no será parte de la revista mañanera. "Ya habíamos firmado contrato, estaba todo bien. Nos habíamos olvidado de una pequeña cosita, los eventos y contratos que hay por fuera, siempre los he manejado yo. En esa negociación no llegamos a un acuerdo, ese es el verdadero motivo".

(Te invitamos a leer: Lavinia Valbonesi está de cumpleaños: ¿cuántos cumple la primera dama?)

'En contacto' lanzó su nueva campaña, La fuerza de las familias, con ciertos segmentos como El podscat con Virginia Limongi. El presentador no salió en ese proyecto. Aquello alborotó el avispero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!